Horizon: Zero Dawn, une mise à jour 1.04 disponible sur PC

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Horizon: Zero Dawn - Complete Edition sur PC. Suite à un lancement imparfait, Guerrilla Games comble régulièrement les écueils techniques de son portage, et c'est dans cette optique qu'il nous propose désormais une mise à jour 1.04, téléchargeable dès maintenant.

Au programme, de nombreux correctifs pour empêcher des plantages à répétition, du mieux pour le HDR et les effets visuels, et surtout une amélioration de performances pouvant optimiser votre expérience de 1 à 10 % sur le plan technique.

Corrections de crash Correction d'un crash qui pouvait survenir lorsque les utilisateurs créaient une nouvelle partie et que leurs emplacements de sauvegarde étaient pleins.

Correction d'un crash de démarrage lié au dossier temporaire.

Correction d'un crash de l'IA pouvant survenir pendant le combat.

Correction d'un crash IA dans EventMessageHandler.

Correction d'un crash lié à l'échantillonnage WorldData (la pile d'appels se terminait par WorldMapData :: SampleAtPixel).

Correction d'un crash lorsque les utilisateurs reculaient instantanément lors du changement de curseurs dans le menu Paramètres.

Correction d'un crash qui se produisait en ouvrant l'emote « Salutations » en mode Photo puis en quittant le menu.

Correctif potentiel pour la corruption de la mémoire dans les routines d'IA qui pouvait entraîner des plantages.

Correction potentielle d'un blocage du GPU causé par un problème de thread.

Correction d'une incompatibilité qui se produisait sur le Shader Model 6.0 et 6.1 et pouvait entraîner un crash. Amélioration des performances Amélioration générale des performances du processeur (en fonction de la vitesse du processeur / GPU, cela peut entraîner une amélioration des performances de 1 à 10%).

Amélioration des performances des coupes de caméra dans les cinématiques et les conversations. Autres améliorations HDR - Correction des problèmes de bandes de couleurs en mode HDR.

Commandes de la souris - Correction d'un problème où la sensibilité de la souris était incorrecte lorsque la fréquence d'images n'était pas constante.

Viser - Correction d'un problème qui empêchait Aloy de tirer tout en étant capable de faire une attaque critique près d'une machine.

Cutscenes - Correction d'un problème où la géométrie et les textures apparaissaient après la coupure de la caméra.

Performances adaptatives - Correction d'un problème où des problèmes d'éclairage se produisaient lors de l'activation des performances adaptatives.

Volumétrie - Correction d'un problème qui pouvait provoquer des artefacts clignotants dans les effets volumétriques, comme le brouillard.

Visibilité - Correction d'un problème qui pouvait parfois faire disparaître brièvement la géométrie après le chargement.

D'autres patchs du genre sont toujours prévus pour colmater les failles restantes. À part ça, Horizon Zero Dawn - Complete Edition peut être acheté sur PS4 pour 19,99 € à la Fnac.