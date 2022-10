Elden Ring : une grosse mise à jour 1.07 avec des correctifs et de l'équilibrage

La fin de l'année approche, Bandai Namco et FromSoftware s'attendent sans doute à recevoir pas mal de récompenses pour Elden Ring, leur jeu de rôle en monde ouvert au gameplay exigeant. Le titre a déjà eu droit à plusieurs petits patchs et à des mises à jour un peu plus conséquentes, et ce n'est pas terminé.

Les développeurs lancent aujourd'hui la mise à jour 1.07 d'Elden Ring sur ordinateurs et consoles de salon. Elle permet de corriger de nombreux soucis, comme des problèmes de collision dans les décors, des bugs mineurs en tout genre et améliore même la stabilité. Et surtout, les armes, sorts et incantations ont droit à du changement pour un meilleur équilibrage, des ajustements appliqués dans le mode solo, mais aussi des modifications un peu différentes pour les batailles PvP.

Vous pouvez retrouver le long changelog de cette mise à jour 1.07 directement sur le site de Bandai Namco.

