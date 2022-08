Elden Ring : une mise à jour 1.06 disponible, quoi de neuf ?

Toujours considéré comme l'un des meilleurs titres de l'année, Elden Ring continue d'être poli par ses développeurs. La dernière mise à jour majeure datait pourtant de début juin, alors il était temps pour FromSoftware de déployer un nouveau patch regroupant ses derniers correctifs et améliorations.

La mise à jour 1.06 va ainsi faciliter la coopération en permettant d'envoyer des signes d'invocation dans des zones éloignées et plus grandes. Elle autorisera aussi désormais de terminer la quête de White Mask Varré sans passer par une invasion. Ces nouveautés sont résumées ci-dessous, mais le patch équilibre aussi la puissance de plusieurs armes, réduit le temps d'activation de la compétence Quick Step et l'impact de Corpse Piler, et corrige un tas de bugs : vous pouvez retrouver le changelog complet en anglais ici.



Ajout de la fonction permettant d’envoyer des signes d’invocation aux pools d’invocation dans plusieurs zones, y compris les zones éloignées.

Lors de l’envoi d’un signe coopératif dans des zones éloignées avec cette fonction, les pools d’invocation dans « Mohgwyn Palace » seront exclus



Ajout de la fonction pour envahir une zone plus grande, y compris des zones éloignées

Ajout d’une nouvelle façon de faire avancer la quête de White Mask Varré autrement qu'en participant à une invasion multijoueur en battant un nouveau PNJ.

