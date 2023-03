Elden Ring : le ray-tracing arrive enfin avec la mise à jour 1.09 !

Souvent considéré comme le GOTY de l'année 2022, Elden Ring a encore un bel avenir devant lui. L'extension payante L'ombre de l'Arbre-monde a en effet été confirmée, signe que de nouvelles aventures attendent les fans de FromSoftware. Et avant cela, c'est une mise à jour 1.09 qui débarque aujourd'hui.

En plus d'ajustements pour le PvP, d'équilibrage pour le gameplay et de corrections de bugs, dont vous pouvez retrouver le détail en anglais ici, le patch amène le tant attendu ray-tracing ! Oui, il est désormais possible d'afficher une meilleure réflexion de la lumière en temps réel via une option à activer dans les menus sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Sur consoles comme sur ordinateur personnel, cette fonctionnalité peut entraîner une baisse de la résolution ou du framerate, et vous pouvez d'ailleurs retrouver les configurations minimale et recommandée pour l'activer sur PC.

Minimum SYSTÈME D’EXPLOITATION : WINDOWS 10

PROCESSEUR : Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 3600XT

MÉMOIRE : 16 Go de RAM

CARTE GRAPHIQUE : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 8 Go ou AMD Radeon RX 6700 XT, 12 Go

PARAMÈTRE GRAPHIQUE RECOMMANDÉ : 1080p - Basse qualité - Ray Tracing bas Recommandé SYSTÈME D’EXPLOITATION : WINDOWS 11

PROCESSEUR : Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 3800XT

MÉMOIRE : 16 Go de RAM

CARTE GRAPHIQUE : NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 Go ou AMD Radeon RX 6900 XT, 16 Go

PARAMÈTRE GRAPHIQUE RECOMMANDÉ : 1080p - Haute qualité - Ray Tracing haut

Elden Ring est disponible à partir de 58,04 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Elden Ring : Malenia redoutable, près de 9 milliards de morts et autres chiffres dans une infographie pour le 1er anniversaire