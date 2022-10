Elden Ring : des indices sur l'arrivée d'un DLC et du ray-tracing

À part Sekiro: Shadows Die Twice, la plupart des jeux récents de FromSoftware ont eu droit à un ou plusieurs contenus additionnels, rajoutant de nouvelles zones à explorer, et les fans les attendent à chaque fois avec impatience. Il faut dire que la qualité est au rendez-vous, aussi bien du côté visuel que du lore.

Elden Ring n'échappera sans doute pas à la règle. Le titre de FromSoftware est sorti en début d'année et plonge les joueurs dans un monde ouvert qui laisse évidemment de la place pour une extension rajoutant une zone ou un niveau. Et justement, la mise à jour 1.07 publiée il y a quelques heures laisse envisager l'ampleur de ce DLC. Zullie, une fan des Souls qui adore fouiller dans les fichiers des jeux, a en effet découvert des identifiants de zone « m20 » et « m45 ». Le « m20 » laisse envisager un donjon entier, dans la lignée du Château de Voilorage, du Manoir du Volcan ou de l'Académie de Raya Lucaria. Le « m45 » est quant à lui plus énigmatique, il ne correspond à aucune autre zone similaire et il pourrait s'agir d'un vaste endroit qui abriterait le donjon du DLC.

De son côté, le dataminer Lance McDonald a déniché dans le code d'Elden Ring des mentions du ray-tracing, qui pourrait enfin faire son apparition dans le jeu. Une donnée présente avant l'arrivée du patch 1.07, mais cette mise à jour n'a toujours pas introduit le ray-tracing, FromSoftware se le garde sans doute sous le coude pour le proposer en même temps que l'extension.

Ni les développeurs ni l'éditeur Bandai Namco n'ont commenté ces informations, il faudra patienter pour savoir si tout cela est correct. En attendant, vous pouvez retrouver Elden Ring à 53,99 € sur Gamesplanet.