Elden Ring Nightreign présente la Revenante avec la meilleure des musiques et accueille déjà un premier patch

Demain sortira officiellement Elden Ring Nightreign, le spin-off multijoueur et coopératif du GOTY 2022. Un titre toujours développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, qui nous demandera d'affronter des Seigneurs Nocturnes en incarnant des Nocturnes, des personnages aux capacités uniques. Ces dernières semaines, les studios ont présenté ces personnages, mais il en manquait un à l'appel. Voici la Revenante :

Équipée de sa lyre, la Revenante est capable d'invoquer des esprits, qui vont l'aider à combattre ses ennemis à Limveld. Si l'éditeur partage une bande-annonce de gameplay somme toute assez classique, montrant l'apparence et les capacités de ce personnage avec une musique épique et inquiétante, Bandai Namco a également dévoilé une vidéo alternative pour la Revenante avec... Bring Me to Life d'Evanescence, un titre qui a cartonné en 2003 et qui a été surutilisé dans les AMV aux débuts de Dailymotion, puis YouTube. Un vrai bon dans le passé pour faire revenir les esprits à la vie.

Mais Bandai Namco et FromSoftware ne vont pas que vivre dans le passé, ils pensent également au présent, ou plutôt à l'avenir. Alors qu'Elden Ring Nightreign sortira demain, les studios publient déjà une première mise à jour 1.01, avec un changelog très énigmatique :

Amélioration de la prise en main des personnages jouables ;

Ajout et ajustements de la bande sonore ;

Ajustements du texte ;

Ajustements de l'équilibre ;

Ajout de scénarios pour les personnages ;

Corrections de bugs.

Eh oui, les développeurs semblent avoir déjà corrigé quelques soucis que nous avions soulignés dans notre test, tant mieux pour les joueurs qui découvriront le jeu dans quelques heures ! La date de sortie d'Elden Ring Nightreign est fixée au 30 mai 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez le précommander à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

