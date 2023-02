Elden Ring : l'extension L'ombre de l'Arbre-monde annoncée avec un premier visuel !

Le succès d'Elden Ring n'est plus à prouver, fort de ses plus de 20 millions de ventes à travers le monde. Le jeu de FromSoftware collectionne ainsi les récompenses et a encore reçu récemment le prix de GOTY aux DICE Awards 2023. Forcément, les joueurs ayant plongé dans l'Entre-Terre souhaitent prolonger le plaisir et son avide de contenu additionnel. Le studio et Bandai Namco avaient bien sorti les Colisées en fin d'année dernière, mais tout le monde n'est pas friand de PvP. Bonne nouvelle, une extension va bel et bien voir le jour !

C'est au détour d'un simple message sur les réseaux sociaux que la nouvelle vient de tomber, de quoi ravir les Sans-éclats du monde entier. Oui, FromSoftware est bien en train de développer une extension baptisée L'ombre de l'Arbre-monde en français et Shadow of the Erdtree en anglais, mais il faudra pour le moment se contenter de cette superbe illustration et de son intitulé pour tenter de deviner ce qu'elle apportera.

