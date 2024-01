Elden Ring : L'ombre de l'Arbre-monde, l'arrivée du DLC semble se préciser !

Samedi soir, de nombreux fans d'Elden Ring étaient réunis au Palais des Congrès de Paris pour vivre la première mondiale du concert Elden Ring Symphonic Adventure, qui était un pur régal auditif. En revanche, il n'y avait pas l'ombre d'un Erdtree en dehors des vidéos accompagnant l'orchestre et qui servaient à retracer le déroulement du jeu. L'extension L'ombre de l'Arbre-monde se fait en effet attendre depuis sa sobre annonce en février dernier et nous célèbrerons bientôt son deuxième anniversaire, mais FromSoftware n'a rien lâché à son sujet. Pourtant, de nouveaux indices suggèrent que sa sortie pourrait être proche.

En effet, en consultant la page des DLC du jeu sur SteamDB, nous y découvrons la mention d'un dossier inédit et non nommé qui a été mis à jour la semaine dernière, le premier depuis près de 15 mois. Les chances qu'il s'agisse de Shadow of the Erdtree sont donc grandes, surtout que nous avions rapporté le mois dernier une fuite de manettes Thrustmaster auprès d'un revendeur, avec de sérieux visuels à l'appui, devant paraître au lancement de l'extension en février 2024.

Et comme si cela ne suffisait pas, PureArts a annoncé son tout premier collectible Elden Ring, dont la sortie est prévue... en février. Cela commence à faire beaucoup pour qu'il ne s'agisse que de coïncidence, non ?

La question qui se pose désormais est de savoir à quelle occasion Bandai Namco et FromSoftware dévoileront la première (voire unique) bande-annonce et la date de sortie de L'ombre de l'Arbre-monde. Simple diffusion en pleine journée comme si de rien n'était ou lors d'un évènement comme un possible PlayStation State of Play le mois prochain ? Tout est possible, alors wait & see.

