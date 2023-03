Elden Ring : Malenia redoutable, près de 9 milliards de morts et autres chiffres dans une infographie pour le 1er anniversaire

Il y a maintenant un peu plus d'un an sortait Elden Ring, dernier jeu de FromSoftware qui prenait le pari du monde ouvert, tout en gardant ce qui a fait le succès des Dark Souls : une direction artistique dantesque, un scénario cryptique et un gameplay exigeant. Le succès fut au rendez-vous, le titre compte plus de 20 millions d'exemplaires vendus sur ordinateurs et consoles de salon.

Et pour fêter ce premier anniversaire, l'éditeur Bandai Namco partage aujourd'hui une infographie avec un tas de chiffres intéressants. Nous apprenons ainsi que Malenia, l'Épée de Miquella est le boss le plus défié avec 329 millions de duels, suivi par Margit le Déchu, premier vrai obstacle de l'aventure, avec 281 millions de combats. Pendant leurs parties, les joueurs sont morts 8,9 milliards de fois, dont 69 % du temps à cause des ennemis et PNJ, 14 % en raison de chutes et seulement 2 % de la main d'autres joueurs, le PvP restant un mode de niche. Du côté des sorts, c'est le surpuissant Fronde qui a été le plus lancé, tandis que les joueurs ont obtenu en masse l'incantation Bénédiction de l'Arbre-Monde, à dénicher pourtant assez loin dans l'aventure.

Vous pouvez retrouver tous les chiffres concernant le premier anniversaire d'Elden Ring sur les images ci-dessus. Le titre de FromSoftware aura pour rappel droit à une extension, L'Ombre de l'Arbre-Monde, officialisée le mois dernier avec un simple artwork. Et vous pouvez toujours retrouver le jeu de base à 53,99 € sur Gamesplanet.

