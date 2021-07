F1 2021 : dites adieu au ray tracing sur PS5 pour le moment

Cela fait maintenant quelques jours que F1 2021 est disponible dans nos rayons. Ainsi, les amoureux de la licence peuvent découvrir ce nouvel opus sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft et sur PC. Seulement voilà, certains joueurs sur PS5 ont rencontré des petits problèmes d'instabilité. Les développeurs ont trouvé la cause de ce tracas : le ray tracing.

Nos amis ont donc pris la décision de désactiver ce paramètre visuel en attendant de pouvoir trouver une solution. Nous pouvons donc lire sur le site officiel :

Nous sommes conscients qu'il y a des soucis d'instabilité dans le jeu pour un certain nombre de joueurs sur PS5 à cause du Ray Tracing. Nous avons donc pris la lourde décision de désactiver temporairement le paramètre afin de favoriser la stabilité. Nous avons l'intention de le réactiver dès que possible et nous ferons une mise à jour le moment venu.