Fall Guys : une mise à jour 1.07 est disponible, du contenu qui va vous rendre fou en vue !

Fall Guys accueille une nouvelle mise à jour 1.07 qui corrige de nombreux bugs en plus de rajouter quelques nouveautés salées. L’update a pour nom « Big YEETUS AND ANTI-CHEATUS ». Les développeurs ont publié sur Twitter les principaux changements à retenir. En bref, un gros marteau répondant au nom de Big Yeetus apparaîtra aléatoirement dans les niveaux pour rajouter encore plus de chaos. Si vous l’aviez manqué, Big Yeetus est un outil rose neutre qui ne vous fera pas de cadeaux. Mediatonic a également rajouté un système pour bannir plus efficacement les tricheurs.

Anthony Pepper, Senior Designer chez Mediatonic, a stipulé :

Les modèles de portes bien connus de la manche Perkute-porte ne seront plus si droits. Les plaques tournantes pourraient bien vous surprendre dans Balle qui tombe. Et, alors que vous pensiez enfin maîtriser les obstacles sens dessus dessous des Balançoires… Disons juste qu’il va falloir repenser votre approche ! Souvenez-vous des tourniquets auxquels vous avez dû faire face dans Hit Parade. Eh bien, les choses ne risquent pas de s’améliorer avec les dizaines de mini-hélices que vous retrouverez dans Le Tournenrond. Nous avons hâte d’entendre ce que les joueurs pensent du mélange détonant qui les attend !

Avec ce nouveau patch, vous comprendrez rapidement que les apparences sont parfois trompeuses dans le stade de Fall Guys. Les manches emblématiques seront à redécouvrir et bénéficieront de dizaines de nouveaux obstacles, de nouvelles rotations aléatoires et bien entendu, de plein de fruits à éviter ! De plus, les joueurs n’auront pas la moindre idée du moment où ces changements interviendront. Nous n’épargnerons aucun Fall Guy !

Il ajoute :

Plus amusant, plus fluide, plus rapide, et plus trébuchant

Depuis le tout début, nous attendons les retours de la communauté avec intérêt et nous mettons en œuvre des correctifs et modifications pour améliorer l’expérience Fall Guys. C’est toujours le cas avec ce patch de mi-saison ! Nous avons amélioré la stabilité des serveurs, les effets visuels et bien plus afin de rendre Fall Guys encore plus fluide.

Et une dernière chose…

Des rumeurs sur un certain obstacle marteau très agressif, supposé apporter une petite touche de nature sauvage à Fall Guys, ont circulé dans la communauté. Eh bien, on ne peut vous révéler aucun détail pour l’instant, mais… Il s’appelle le Big Yeetus et il arrive !