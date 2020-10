PS5 : la console next-gen repousse les limites avec la publicité officielle du lancement

Le lancement de la PlayStation 5 est maintenant imminent, lui qui est prévu pour le 12 novembre aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Corée du Sud, et le 19 dans le reste du monde. Il sera compliqué pour tout le monde d'avoir un exemplaire dès la sortie, faute de stocks suffisants, mais Sony Interactive Entertainment donne le dernier coup de rame avant cet évènement.

La publicité officielle du lancement de la PS5 vient d'être dévoilée, après un spot mettant en avant les originalités de la console de façon figurative, et un autre nous emmenant aux confins du monde. Cette fois, SIE s'inspire directement du slogan Play Has no Limits pour vanter le côté pionner de la console, en comparant son arrivée aux exploits des plus grands explorateurs. Et en version originale, c'est le consultant créatif Travis Scott qui se charge de la narration ! Voici comment en parle le Senior Vice President du marketing Eric Lempel sur le PlayStation Blog.

La sortie de la PlayStation 5 est proche, et il nous tarde que vous découvriez la nouvelle génération de divertissement interactif. La sortie de chaque nouvelle console PlayStation est un moment spécial. Aujourd’hui, nous voulions vous faire découvrir notre nouveau spot pour la sortie internationale de la console.

Notre objectif a toujours été de créer un spot à la fois épique et emblématique ; un spot qui célèbre notre désir de repousser les limites du possible et évoque la passion que vous ressentirez à travers les expériences uniques rendues possibles par la PlayStation 5.

Ce spot est centré sur l’idée d’exploration. Nous avons tous ce même désir d’explorer et de découvrir de nouvelles possibilités, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans notre quotidien. Nous voulons tous visiter des endroits que nous n’avons jamais vus, de voir l’inconnu. Cette histoire est un hommage aux explorateurs d’antan qui ont franchi le seuil de l’inconnu pour repousser leurs limites et ainsi réussir quelque chose d’extraordinaire.

Enfin, il nous fallait une voix emblématique pour ce spot unique, alors nous avons collaboré avec notre nouveau partenaire créatif et stratégique, Travis Scott. Nous espérons que vous apprécierez, et il nous tarde de continuer d’explorer de nouveaux mondes passionnants à vos côtés sur PlayStation 5.