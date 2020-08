PS5 : la première publicité officielle en fuite, et elle est déroutante !

Vous le savez bien, nous ne connaissons ni le prix ni la date de sortie de la PS5 pour le moment. Il ne s'agit certainement plus que d'une question de semaines (ou de jours ?) avant que Sony Interactive Entertainment ne lâche le morceau, mais d'ici là, les joueurs sont encore dans le flou. Il se pourrait cependant que notre salut arrive bientôt, alors que la communication officielle est sur le point de commencer.

La branche hongroise de PlayStation a en effet mis en ligne la première publicité spécialement dédiée à la PlayStation 5. Elle l'a depuis supprimé, car elle l'a certainement envoyé trop tôt, mais Internet n'oublie rien et elle a bien évidemment été repartagée depuis. Nous y découvrons un étrange univers fantastique dans lequel une jeune femme touche le sol sous lequel se cache une mystérieuse créature, entend le bruit d'un appareil électronique au loin et décoche une flèche avec son arc, avant de se faire courser par la fameuse bestiole à tentacules. Il s'agit bien évidemment d'une manière de rappeler l'audio 3D de la console ainsi que le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la DualSense.

Au-delà de la publicité en elle-même, c'est le fait qu'elle soit prête à être diffusée via les plateformes vidéo qui est le plus intéressant. Si SIE est paré à promouvoir sa PS5 sur YouTube, cela veut-il dire que les précommandes vont bientôt ouvrir, et donc que le prix et la date de sortie vont être communiqués sous peu ? Ou va-t-il diffuser des spots du genre avant de confirmer tout cela ? Affaire à suivre...

