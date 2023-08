RUMEUR sur la PS5 : le nouveau modèle Slim CFI-2016 et son lecteur de disques détachable en fuite en vidéo !

Alors qu'il aura fallu attendre le début d'année pour que les stocks de PS5 arrivent enfin à suivre la demande, la console va bientôt fêter ses 3 ans et de nombreuses rumeurs veulent que Sony Interactive Entertainment prépare une version actualisée et potentiellement moins coûteuse de la machine. Comme la PlayStation, la PS2, la PS3 et la PS4, la PlayStation 5 pourrait ainsi profiter d'une déclinaison Slim (même si elle a déjà perdu du poids depuis son lancement).



Here's the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) "Slim" pic.twitter.com/234PcjEVgc — Andrew Marmo (@the_marmolade) August 11, 2023

Enfin, Slim, ce pourrait être une simple façon de parler, car à en croire des visuels et vidéos en fuite, elle ne serait pas spécialement plus fine que le modèle de base. Un membre du forum chinois A9VG a en effet posté une photographie de cette version CFI-2016 de la PS5, avant d'être suivi par un certain BwE sur Twitter, qui a lui carrément publié une vidéo : les bruits de couloirs voudraient que les consoles aient commencé à être fabriquées dans des usines en Chine, d'où les leaks.

Nous voyons ainsi une console avec des façades séparées en deux, peut-être pour pouvoir détacher facilement le fameux lecteur de disques amovible qui fait parler de lui depuis des mois. La PS5 embarquerait aussi désormais deux ports USB-C et serait 5 cm plus courte, alors qu'elle ne semble pas nécessairement moins large : elle serait donc dans tous les cas plus légère et transportable.

Gardez à l'esprit qu'il pourrait s'agir d'un prototype ou d'un joli fake, alors en attendant de savoir si Sony Interactive Entertainment confirme une nouvelle PS5 dans les mois à venir, le modèle actuel est lui vendu à partir de 520 € sur Amazon.fr.