RUMEUR sur Marvel : un nouveau jeu multijoueur exclusif à la PS5 en développement

Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Avengers et bientôt Marvel's Guardian of the Galaxy, Marvel's Midnight Suns, Marvel's Spider-Man 2 ou encore Marvel's Wolverine : les jeux tirés des célèbres comics américains ne manquent pas en ce moment. Une partie d'entre eux sont d'ailleurs exclusifs à PlayStation, et développés par Insomniac Games, en qui Marvel a visiblement confiance depuis sa première aventure sur l'Homme-Araignée.

Et si le partenariat avec Sony Interactive Entertainment allait encore plus loin ? Nick Baker de XboxEra, souvent dans les bons coups côté rumeurs ces derniers temps, déclare en effet savoir grâce à l'une de ses sources qu'un jeu Marvel multijoueur potentiellement exclusif à la PS5 serait en développement.

Sony est clairement à fond sur Marvel et Disney est clairement à fond sur Sony. [...] On m'a dit qu'il y avait un jeu Marvel multijoueur en préparation, ce sera probablement une exclusivité PS5.

Il n'a pas eu plus d'informations à ce sujet pour l'instant, mais lui et ses amis spéculent déjà sur le fait que ce projet pourrait une fois encore être développé par Insomniac Games. Reste à savoir quels types de super-héros il mettrait en scène... Encore les Avengers ? Les X-Men ? Un peu tout le monde comme Marvel's Midnight Suns ? Ou des personnages encore plus surprenants ? Sachant que l'annonce de Nick Baker reste à prendre avec beaucoup de pincettes et que SIE vient déjà de révéler 2 projets estampillés Marvel, il faudra certainement être patient pour avoir la réponse.



