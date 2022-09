PS5 : le microprocesseur modifié sur les nouveaux modèles CFI-1200A et CFI-1200B, voici ce qui change

Sony aurait donc pu nous économiser la hausse de 50€ vu le gain sur leur coût avec ce nouveau proc…pas très correct de leur part, certes l’inflation est là mais la PS5 a déjà 2 ans quand même.



Quand on y pense…cette génération commence à devenir un peu pathétique: aucun stock, surtout de PS5, deux ans après le lancement. Aucun jeu véritablement 100% next gen hormis en 2020/21 les quelques exclus Sony: Demon’s souls, Ratchet, Returnal…et maintenant Last of us Part 1, mais techniquement aligné sur sur le 2 donc bon.

Personnellement j’apprécie de jouer aux écluses Sony dans de bonnes conditions c’est vrai, le 40fps + fidélité est vraiment chouette, mais aussi joli soit un Horizon 2 ou même le futur God of war, cela reste des jeux prévu pour les caractéristiques de la PS4…c’est décevant, et pas sur qu’en 2023 ce soit plus fou de ce point de vue