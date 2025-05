PS5 : de nouveaux packs en fuite avec un énorme jeu de Microsoft et un petit prix

Pendant des années, la franchise Call of Duty était proche de Sony, les joueurs PlayStation avaient droit à des bêtas, des accès anticipés et même à des packs regroupant une console et le dernier jeu en date. Ce fut le cas jusqu'à Call of Duty: Modern Warfare III en 2023, mais désormais, Activision appartient à Microsoft.

Qu'à cela ne tienne, Sony veut quand même son bundle. Comme le dévoile billbil-kun de Dealabs, Sony devrait lancer prochainement deux packs avec une PS5 et un exemplaire numérique de Call of Duty: Black Ops 6. Voici ce qui attend les joueurs, selon les informations obtenues par le leaker :

Pack PS5 Slim Standard (avec lecteur de disques) + code de téléchargement pour le jeu Call of Duty Black Ops 6 : 449.99 dollars américains / 499,99 euros (estimation).

Pack PS5 Slim édition numérique (sans lecteur de disques) + code de téléchargement pour le jeu Call of Duty Black Ops 6 : 399.99 dollars américains / 449,99 euros (estimation).

Une PS5 avec lecteur de disque et un gros jeu qui ne baisse pas de prix pour 500 €, c'est une affaire ! Pour rappel, la PlayStation 5 standard coûte officiellement 549,99 €, mais il faudra patienter avant l'officalisation de ces bundles. billbil-kun estime que ces packs devraient être dévoilés au début de la Saison 4 de CoD: BO6 ou au lancement des Days of Play, soit vers la fin du mois de mai.

Vous pouvez également retrouver le pack PS5 standard + Assassin’s Creed Shadows + Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard à 599,99 € à la Fnac.