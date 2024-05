Marvel Rivals annoncé sur consoles avec une bêta fermée, de nouveaux personnages jouables et une skin exclusive PS5

En mars dernier, NetEase dévoilait Marvel Rivals, un hero shooter free-to-play à la troisième personne grandement inspiré d'Overwatch 2, mettant en scène les héros et vilains de la Maison des idées dans des affrontements en 6v6. Depuis, il a eu droit à une alpha fermée sur PC et tout portait alors à croire qu'il ne serait pas uniquement disponible sur cette plateforme. Il sortira effectivement bien sur console puisqu'il a fait son apparition à l'occasion du State of Play de cette nuit.

Marvel Rivals va donc voir le jour sur PS5 et Xbox Series X|S, avec une bêta fermée qui sera proposée en juillet sur ces plateformes et PC via Steam. Les joueurs PlayStation seront chouchoutés, car au lancement du jeu, ils bénéficieront d'une skin pour Spider-Man inspirée du costume Scarlet Spider de Kaine Parker. La bande-annonce introduit par ailleurs Venom et Adam Warlock au roster, nous montrant rapidement leur gameplay, ainsi que quelques apparences alternatives artistiquement magnifiques pour les personnages qui avaient d'ores et déjà été officialisés. Le jeu d'équipe est lui particulièrement mis en avant au travers des capacités Team-Up, sans compter que chaque héros ou vilain a un rôle lui étant attribué (Vanguard, Duelist et Strategist). La fin de la vidéo n'est à priori pas là pour teaser un protagoniste, car nous reconnaissons l'apparence de Black Panther. C'est donc sans doute une map inédite qui sera prochainement dévoilée.

Au passage, plusieurs illustrations ont récemment été mises en ligne, à admirer ci-dessous.

