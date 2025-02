Marvel Rivals : 20 millions de joueurs ne suffisent pas à éviter les licenciements pour NetEase

En décembre dernier, NetEase lançait Marvel Rivals, un hero shooter free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series X|S qui a attiré plus de 10 millions de joueurs en trois jours et 20 millions en moins de vingt jours. Le mois dernier, le titre a battu son record de fréquentation sur Steam avec 644 269 joueurs connectés en simultané (selon SteamDB), ils étaient encore près de 320 000 hier à s'amuser en même temps. C'est le cinquième jeu le plus joué sur Steam (derrière des titres indéboulonnables comme CS 2, Dota 2, PUBG et l'absurde clicker Banana), autant dire que le jeu est un énorme succès.

Mais visiblement, tout cela ne suffit pas pour NetEase. Le studio chinois annonce des licenciements touchant les développeurs basés à Seattle et qui ont participé à la conception de Marvel Rivals. C'est l'ex-directeur du jeu Thaddeus Sasser qui a d'abord annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte LinkedIn, déclarant :

C'est une industrie tellement étrange... Ma talentueuse et exceptionnelle équipe vient de contribuer à la création d'une nouvelle franchise incroyablement réussie, Marvel Rivals, pour NetEase Games... ...et vient d'être licenciée !

Thaddeus Sasser confirme au passage le licenciement de Garry McGee, level designer sur Marvel Rivals, un poste qu'occupait également Jack Burrows, lui aussi licencié par NetEase. Le studio chinois a rarement mis ces concepteurs en avant, ils ont pourtant participé à la création du jeu et notamment aux cartes. Le hero shooter est désormais dirigé par Guangyun « Guangguang » Chen. NetEase a rapidement confirmé ces licenciements en adressant un communiqué à VGC :

Nous avons récemment pris la décision difficile d'ajuster la structure de l'équipe de développement de Marvel Rivals pour des raisons d'organisation et pour optimiser l'efficacité du développement du jeu. Cela a entraîné une réduction des effectifs d’une équipe de conception basée à Seattle, qui fait partie d’une fonction de conception globale plus vaste en soutien à Marvel Rivals. Nous apprécions le travail acharné et le dévouement des personnes concernées et nous les traiterons de manière confidentielle et respectueuse, en reconnaissant leurs contributions individuelles.

Depuis plusieurs mois, NetEase met de la distance avec ses collaborateurs américains. Le jeu de Worlds Untold, un studio fondé par Mac Walters (scénariste des Mass Effect) est en pause après le retrait du géant chinois. NetEase s'est également séparé de Jar of Sparks, un studio fondé par Jerry Hook (vétéran de chez Xbox).

Les licenciements de l'équipe occidentale de Marvel Rivals rappellent Dead by Daylight Mobile, conçu par une équipe de Behaviour Interactive et édité par NetEase, qui a par la suite assuré le support du jeu free-to-play en solo... jusqu'au mois prochain, DbD Mobile va en effet fermer ses serveurs le 25 mars 2025, malgré 25 millions de téléchargements. Espérons que le hero shooter ne suive pas le même chemin.

