PS5 : la collection Midnight Black s'agrandit avec quatre nouveaux produits

Si la PlayStation 5 est livrée avec une coque blanche, de même que sa manette DualSense, Sony propose des accessoires et périphériques avec d'autres coloris. Les joueurs qui préfèrent le noir ont sans doute déjà opté pour la manette et les façades Midnight Black, le constructeur va étoffer cette gamme.

Sony dévoile aujourd'hui une manette DualSense Edge, un PlayStation Portal, un casque-micro Pulse Elite et des écouteurs Pulse Elite avec le coloris Midnight Black. Un revêtement aussi noir que la nuit, le constructeur détaille cette nouvelle collection :

Tous les accessoires de la collection Midnight Black sont d’un noir profond et affichent des détails élégants sur les touches et les éléments comme le logo PlayStation. D’autres accessoires sont proposés en Midnight Black, tels que le boîtier de chargement fourni avec les écouteurs sans fil Pulse Explore, le crochet de chargement du casque-micro sans fil Pulse Elite et la mallette de transport de la manette DualSense Edge. Le casque-micro sans fil Pulse Elite et les écouteurs sans fil PULSE Explore seront également accompagnés d’une mallette de transport gris feutre.