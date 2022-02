UNBOXING des façades PS5 Cosmic Red et Midnight Black, notre déballage maison !

Lors de sa sortie, la PlayStation 5 avait surpris par sa robe blanche et la couleur assortie de sa manette. Même si cela lui va à ravir, nombreux auraient aimé pouvoir s'offrir un modèle noir dans la lignée des précédentes consoles de la marque ou une couleur plus exotique. Pour répondre à cette attente, la PS5 a des façades facilement amovibles et jamais changer la couleur de sa console n'aura été aussi simple. De fait, de nombreux constructeurs tiers s'étaient lancés sur ce marché sans l'accord de SIE, ce qui avait provoqué sa colère et des menaces d'attaque en justice, mais il aura quand même fallu plus d'un an pour voir arriver en boutique les premiers modèles officiels de façades colorées. En effet, c'est seulement en décembre dernier que les façades officielles ont été confirmées, et comme annoncé à ce moment-là, sur les cinq coloris prévus - Cosmic Red, Midnight Black, Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple - seuls les deux premiers sont disponibles.

Le packaging blanc et bleu affiche en haut les marques PlayStation et Sony pour bien afficher le côté officiel de ces façades Cosmic Red et Midnight Black, qui au passage sont dénommées, ne riez pas, « Couvercles pour console PlayStation 5 ». La mention « pour les consoles PS5 équipées d'un lecteur de disque » permet de ne pas se tromper de modèle puisqu'ils existent pour les deux types de consoles (Standard et Digital). Enfin, une petite accroche commerciale rappelle que vous pourrez aussi regarder du côté des manettes officielles colorées si votre budget vous le permet.

au prix de 54,99 €.