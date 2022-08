PS5 : de nouveaux modèles CFI-1200A et CFI-1200B découverts en Australie, quoi de neuf ?

Alors que Sony Interactive Entertainment peine encore à contenter la demande et a même décidé d'augmenter le prix de sa console next-gen pour soi-disant contrebalancer des coûts de production en hausse, l'heure n'est visiblement pas à une PlayStation 5 Pro. Et pourtant, de nouveaux modèles de PS5 viennent bien d'être aperçus en Australie. Il ne s'agit pas de machines dotées d'évolutions techniques, mais de versions modernes plus légères, une optimisation dans la lignée de ce qui se faisait pour les précédentes générations.

Après avoir lancé les modèles avec et sans lecteur de disque CFI-1000A et CFI-1000B de 4,5 et 3,9 kg en 2020, SIE avait déjà allégé ses consoles avec les CFI-1100A et CFI-1100B de 4,2 et 3,6 kg en 2021. Voilà maintenant que les séries CFI-1200A et CFI-1200B abaissent encore la masse du produit, qui passe à 3,9 kg avec lecteur de disque et 3,4 kg sans. Les nouvelles PS5 n'ont pour le moment été aperçues qu'en Australie, et personne n'a encore été les décortiquer pour les comparer précisément aux précédentes. Mais qui dit poids en moins dit aussi certainement matériaux en moins, ce qui va difficilement de pair avec l'augmentation du prix de la console next-gen...

Les séries CFI-1200 devraient logiquement débarquer en Europe dans les semaines à venir, alors ne vous étonnez pas si vos PlayStation 5 sont plus légères que celles de vos amis. Vous pouvez toujours commander des jeux et accessoires PS5 sur Amazon.fr.

Lire aussi : GC2022 : DualSense Edge, la manette pro de la PS5 qui veut concurrencer la Xbox Elite officialisée en vidéo !