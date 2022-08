GC2022 : DualSense Edge, la manette pro de la PS5 qui veut concurrencer la Xbox Elite officialisée en vidéo !

Même si des fabricants d'accessoires proposent des manettes aux riches possibilités, Sony Interactive Entertainment n'avait pas encore d'équivalent à la Xbox Elite pour ses PlayStation. Ce sera bientôt le cas avec la DualSense Edge, un modèle amélioré de la manette de la PS5 confirmé lors de la gamescom Opening Night Live.

Confirmant des rumeurs rapportées plus tôt cette année, SIE a en effet dévoilé un périphérique personnalisable aux performances optimisées, qui se démarquera par son esthétique, notamment via un pavé tactile en noir arborant les symboles PlayStation. Elle proposerait des commandes personnalisables à associer à différents profils, un bouton Fn pour accéder rapidement aux options de personnalisation, 3 jeux de capuchons de joysticks et 2 de boutons arrières, des sticks remplaçables, et tout le toutim habituel de la DualSense. Elle sera livrée avec un câble tressée USB-C, qui utilise un boîtier de connecteur pour se verrouiller dans la manette afin qu'il soit beaucoup moins susceptible de glisser à un moment crucial, et un étui de transport faisant office de support de recharge.

Le prix et la date de sortie seront donnés plus tard, mais pour le moment, la promesse fait envie.