INSOLITE : quand KIKESA réalise une chanson et un clip avec les bruits d'une Xbox Series X

À l'occasion du lancement de la Xbox Series X ce 10 novembre, Microsoft s'est offert de la publicité en distribuant des consoles à des influenceurs. Parmi eux, KIKESA, artiste de Nancy connu sur YouTube pour ses morceaux composés et écrits en vidéo. Plutôt que de proposer un unboxing bien loin de la thématique de la chaîne, il a décidé de faire ce qu'il connaît le mieux avec cette Xbox Series X : de la musique.

Accompagné de son beatmaker P. Prod, il a ainsi enregistré une multitude de sons réalisés avec la manette, la console et le menu, pour réaliser une mélodie originale avec des samples réarrangés. Il a ensuite écrit un texte à sa manière pour coller au mieux à cette ambiance, faite de références aux jeux vidéo et à l'univers Xbox, sans pour autant en faire le thème principal.

En résulte LA LA LA, un freestyle d'un peu plus d'une minute, que Sefy a animé pour un clip psychédélique sur fond de Cadillac et d'une carte mère. Le résultat a été diffusé ce dimanche et vous pouvez le retrouver ci-dessous.



