INSOLITE sur DOOMANIMAL : quand un fan imagine une rencontre très metal entre Animal Crossing et Doom

Quoi qu'il advienne du reste de l'année, le 20 mars restera une date importante de 2020 pour l'industrie du jeu vidéo. C'est en effet ce vendredi que sont sortis deux jeux très différents, mais tout aussi attendus : DOOM Eternal et Animal Crossing: New Horizons.

La parution simultanée de ces expériences diamétralement opposées a souvent amusé les internautes, qui ont imaginé de nombreux détournements et memes sur le sujet. Mais un fan est allé plus loin ce vendredi, en imaginant un croisement des univers des deux titres dans une vidéo réalisée par ses soins. Et quand Doom rencontre Animal Crossing, ça donne DOOMANIMAL !

Andrei Mishanin, dit andmish, a ainsi imaginé un groupe de metal de ce nom dans lequel Isabelle, Tom Nook, Fuschia ou encore le Doomguy donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le résultat a déjà beaucoup amusé sur les réseaux sociaux, car il faut avouer qu'il est aussi surprenant que réussi : idéal pour bien débuter ce week-end annoncé comme très ennuyeux dans toute la France.