DOOM Eternal : les notes de la presse anglophone

C'est le 20 mars 2020 que sortira enfin DOOM Eternal, suite de l'épisode de 2016 qui se veut encore plus badass que ce dernier. Pour cela, il mise tout sur une campagne encore plus énervée, et des fonctionnalités multijoueurs plus poussées. Les journalistes anglophones ont déjà pu décortiquer la bête avant son lancement : qu'en ont-ils pensé ?

Pas de mauvaise surprise, DOOM Eternal est une réussite ! Avec une moyenne actuelle de 90/100 sur Metacritic, il s'impose déjà comme l'un des incontournables de cette année. Le gameplay est encore plus nerveux, un peu plus exigeant, et toujours aussi fun, tandis que les graphismes éclatants en mettent plein la vue. La campagne est aussi solide qu'attendu, et justifie à elle seule l'achat du titre, les éléments de personnalisation de compétence et d'armes offrant une diversité d'approche très appréciable. Certains regrettent cependant le manque d'intérêt de certains passages plus lents, notamment des phases orientées plateformes. Et pour ce qui est du Battlemode, personne n'a pu le juger sur pièce : les serveurs ne seront actifs qu'au lancement en fin de semaine.

