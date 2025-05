DOOM: The Dark Ages, quelles notes pour la presse francophone ?

La semaine prochaine, Bethesda et id Software sortiront DOOM: The Dark Ages, nouvel opus de la célèbre franchise de FPS qui avait eu droit à un reboot en 2016. Un titre qui aura la tâche de succéder à DOOM Eternal en apportant notamment quelques mécaniques de gameplay inédites. La presse anglophone a vraiment apprécié l'expérience, mais qu'en a pensé la presse française ?

Du côté de chez nous également, les testeurs ont adoré DOOM: The Dark Ages. Pour ActuGaming, « DOOM: The Dark Ages arrive à conserver l’esprit des deux précédents volets, pour en faire une fusion parfaite qui ravira les fans de la franchise », Gameblog a pris « un pied monstrueux à éviscérer des armées de démons et une claque graphique et technique toujours aussi magistrale », « le menu taille XXL concocté par id Software est fait pour les gourmands d’action voulant toujours plus de ketchup » pour JeuxVideo.com, « DOOM The Dark Ages n’est pas une révolution totale, mais une évolution audacieuse » selon JeuxActu et Gamekult affirme que « DOOM : The Dark Ages reste le meilleur simulateur de boucherie sur le marché ».

La date de sortie de DOOM: The Dark Ages est fixée au 15 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Bethesda nous ayant fourni un code seulement hier, notre test arrivera dans les prochains jours. Vous pouvez précommander le FPS à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.