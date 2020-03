Animal Crossing: New Horizons, les notes de la presse anglophone

Hormis les spin-offs de ces dernières années, la saga Animal Crossing n'avait pas connu de nouvel épisode depuis 2012, avec Animal Crossing: New Leaf sur 3DS. Les nombreux fans de la licence ont dû prendre leur mal en patience avant d'accueillir cette semaine Animal Crossing: New Horizons, prévu pour ce 20 mars 2020 sur Nintendo Switch. Comme toujours, les journalistes ont pu approcher la bête avant son lancement public, et ont rendu leur verdict avec l'heure.

Le succès est au rendez-vous, avec une moyenne actuelle de 91/100 sur Metacritic, un score énorme ! Les louanges sont dithyrambiques, tous saluant son contenu énorme, son potentiel infini pour lequel un simple test ne permet pas de tout condenser, et une ambiance générale joviale qui met du baume au cœur. Les possibilités de personnalisation accrues et le système de saison apportent un vent de fraîcheur dans cette expérience, faisant de lui le meilleur épisode de la franchise, et un indispensable pour tous les possesseurs de Switch qui apprécient les jeux aux rythmes lents. Rien que ça.