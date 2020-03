Animal Crossing: New Horizons, la personnalisation de son île exhibée dans de petites vidéos

Lors du dernier Nintendo Direct, il avait été annoncé que vous pourrez terraformer le paysage de votre île dans Animal Crossing: New Horizons. Mais visiblement la personnalisation ne s’arrête pas là... Via diverses courtes vidéos de 30 secondes, la firme japonaise nous montre à quel point nous pourrons laisser libre cours à notre imagination.

En plus de notre maison, tout un espace extérieur pourra être décoré (en y déposant nos meubles, en y plantant une variété d’arbres, de plantes différentes, etc.), ce qui rendra vos nuits à la belle étoile d’autant plus agréables.

Pour rappel, Animal Crossing: New Horizons sortira le 20 mars prochain. Vous retrouverez les nouveautés du jeu en détail : ici.