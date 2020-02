Animal Crossing: New Horizons, une plongée dans la vie insulaire pour découvrir toutes les nouveautés et détails du jeu

Nintendo avait donné rendez-vous à sa communauté cet après-midi pour découvrir en détail les nouveautés d'Animal Crossing: New Horizons au cours d'un Direct, le premier épisode de la licence à paraître sur Switch dans pile un mois. Alors, quoi de neuf dans la formule Évasion Île déserte de Nook Inc. ?

Pour commencer, nous aurons le choix de l'apparence de notre île déserte au tout début de l'aventure parmi des modèles prédéfinis, ainsi que de l'hémisphère, faisant varier le cycle des saisons. Durant chacune d'elles, les activités pouvant être entreprises varieront et les décors évolueront. Ainsi, les cerisiers seront en fleurs au lancement du jeu et les insectes de sortie. En automne, la récolte de graines et de champignons occupera les résidents, tandis que la création d'un bonhomme de neige ou la contemplation d'aurores boréales feront partie des joies de l'hiver. Pour accompagner l'expérience au fil des mois, Nintendo effectuera des mises à jour régulières et proposera des évènements, le premier dédié à Pâques étant prévu pour le 20 mars à la sortie d'Animal Crossing: New Horizons.

Deux installations majeures seront présentes sur l'île dès notre arrivée, le Bureau des résidents (achat d'objets, atelier de crafting, personnalisation...) où se trouve Tom Nook et l'Aéroport, ouverts peu importe l'heure ou le jour. Ce dernier permettra d'accéder aux îles des autres joueurs par Internet et en jeu local, jusqu'à 8 personnes pouvant vivre sur la même île à la fois. Jouer à plusieurs se fera en groupe de 4 avec un leader interchangeable à tout instant, avec des mots de passe temporaires pouvant être générés pour inviter des connaissances non présentes dans notre liste d'amis. Un service postal servira lui à envoyer des messages, ce qui sera également possible via la fonction NookLink de l'application Nintendo Switch Online à destination des smartphones, prévue pour un lancement en mars juste après le jeu. Avec cette dernière, vous pourrez discuter à l'oral ou à l'écrit, et même scanner des QR Codes de New Leaf et Happy Home Designer.

Plusieurs services seront à notre disposition sur l'île, notamment accessible à partir de notre NookPhone, disposant de multiples applications virtuelles comme une carte ou un service d'aide pour se faire rapatrier jusqu'à notre demeure. D'ailleurs, il faudra faire attention aux créatures dangereuses pouvant apparaître sur l'île, telles que des guêpes ou scorpions, quand ce ne sont pas des fantômes qui viendront troubler les sorties nocturnes. En cas de blessure, il faudra se soigner, et nous pourrons aussi venir en aide à des naufragés.

Chaque jour, un bulletin insulaire sera diffusé par Tom Nook, qui nous proposera également des objectifs à remplir pour gagner des Miles Nook, à échanger contre des récompenses, dont des vêtements. Des tickets seront aussi vendus pour réaliser des excursions sur des îlots spéciaux pouvant abriter des personnages et ressources variés. Et si vous en avez marre de votre tente, faire un prêt permettra d'acquérir une maison à l'intérieur personnalisable, avec le choix par la suite de l'agrandir voire même de la déplacer. Le développement de l'île fera venir d'autres résidents avec des terrains réservés ainsi que des touristes et marchands itinérants, tandis que des bâtiments comme un musée, une boutique de meubles et un atelier de couture feront leur apparition. Quant au bureau des résidents, il s'agrandira également et emploiera Isabelle ! Enfin, des permis spéciaux pourront nous être accordés afin de carrément remodeler l'île à notre image, en ajoutant des routes, ponts ou escaliers, voire en étendant la surface habitable au détriment de la rivière.

Vous pouvez retrouver le communiqué de Nintendo en page suivante présentant certains de ces éléments en détail ou tout simplement revoir le Direct. Des images sont elles visibles en page 3. Sachez également que dans l'éventualité où votre console serait en panne, le support du stockage de sauvegarde dans le cloud ne sera malheureusement pas disponible, mais un service pour récupérer nos données sera tout de même proposé après la sortie, non détaillé. Pour terminer et en guise de rappel, une Switch collector sera commercialisée, qui a apparemment été conçue par Nook Inc. ! Oui, tout est bon pour nous faire dépenser des Clochettes !