Rick and Morty: The Anime, une série dérivée par un studio d'animation japonais annoncée

Adult Swim ayant commandé 70 épisodes de Rick et Morty d'un coup en 2018, la série animée comique n'est pas près de s'arrêter. Après la saison 5 en 2021, nous ne devrions pas tarder à entendre parler de la saison 6, mais c'est plutôt un inattendu spin-off qui vient d'être confirmé cette semaine.

Image issue de Summer Meets God (Rick Meets Evil)

Rick and Morty: The Anime sera ni plus ni moins qu'une saison spéciale de 10 épisodes menée par Takashi Sano, réalisateur de Tower of God, mais aussi des courts-métrages Rick and Morty vs. Genocider et Summer Meets God (Rick Meets Evil). Elle devrait encore une fois proposer une direction artistique proches des anime japonais, grâce au savoir-faire de Telecom Animation Film (Shenmue the Animation, Tower of God). Pour ce qui est du scénario, il faudra repasser, mais il devrait de toute manière être difficile à résumer.



« Les exploits multiversels de Rick et du gang imposent des défis à leurs liens familiaux, mais ils sont toujours à la hauteur », a déclaré Sano. « C’est un programme qui affirme la vie, et Jerry ne fait pas exception. Je suis honoré d’avoir eu l’occasion de raconter une nouvelle histoire sur cette famille incroyable. J’espère que vous apprécierez leurs aventures ! »

Pour les fans, la saison 5 de Rick et Morty est disponible en Blu-ray à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.