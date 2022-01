Shenmue the Animation : date de sortie du premier épisode et nouveaux trailers pour l'adaptation en anime

La franchise Shenmue fut l'une des précurseures des jeux d'aventure dans des environnements ouverts, mais son gameplay a bien vieilli avec le temps. Il n'y a qu'à voir l'accueil mitigé de Shenmue III, perdu entre les codes des précédents volets et son envie de modernité, pour s'en convaincre.

Trailer avec doublage anglais

Si vous n'avez pas envie de parcourir les jeux pour découvrir l'histoire de Ryo Hazuki, bonne nouvelle. Le scénario du classique paru sur DreamCast en 1999 va être adapté dans Shenmue the Animation, une série animée en 13 épisodes produite par Telecom Animation Film (Tower of God, Phantasy Star Online 2: The Animation), Adult Swim et Crunchroll Originals. Un premier teaser avait été dévoilé en fin d'année dernière, avec la promesse d'une diffusion en 2022.

Bonne nouvelle, la date de sortie du premier épisode vient d'être fixée au 6 février à 6h30 heure française, sur Crunchyroll en VOST à l'international et Toonami avec un doublage anglais en Amérique du Nord. Deux bandes-annonces différentes et une partie du casting vocal ont été dévoilés au passage.

Découvrez le casting

Ryo Hazuki sera doublé par Masaya Matsukaze (japonais) et Austin Tindle (anglais) : Un lycéen et l'héritier des arts martiaux du style Hazuki. Lorsque son père est assassiné par un homme mystérieux nommé Lan Di, Ryo entreprend un voyage pour perfectionner ses arts martiaux et découvrir la vérité derrière la mort de son père.

Lan Di est interprété par Takahiro Sakurai (japonais) et Scott Gibbs (anglais) : Un membre haut placé de l'organisation clandestine Chi You Men qui assassine le père de Ryo et vole le miroir du dragon.

Shenhua est doublée par Natalie Rial (anglais) : Une jeune fille qui vit dans un village rural de Guilin sous la garde de son père adoptif. Pure et simple, elle a une grande connaissance des plantes, des animaux et d'autres compétences de survie naturelle.

Nozomi Harasaki est doublée par Cat Thomas (anglais) : La camarade de classe de Ryo qui l'admire secrètement depuis qu'il l'a sauvée des brutes du collège. Forte et attentionnée, elle passe généralement son temps à aider dans le magasin de fleurs de sa grand-mère.

Guizhang Chen est joué par Jeremy Gee (anglais) : Guizhang est né à Yokohama et son père lui a enseigné les arts martiaux dès son plus jeune âge. Comme Ryo, il a reçu une éducation similaire, bien que Guizhang agisse froidement, il se sent proche de Ryo.

Chai est doublé par Greg Ayres (anglais) : Un membre des Chi You Men. Il a une condition unique qui lui permet de faire des mouvements surhumains. Après que Lan Di ait pris le miroir du Dragon, il commence à chercher le second miroir.

Wong est doublé par Bryson Baugus (anglais) : Un membre des Heavens. Il considère Ren comme un frère et aspire à devenir comme lui.

Joy est doublée par Luci Christian (anglais) : Joy est une jeune femme qui aime les motos. Son père dirige une entreprise commerciale et jouit de la confiance de beaucoup de gens. Comme Ryo, Joy a également perdu sa mère à un jeune âge.

Xiuying Hong est doublée par Christine Auten (anglais) : Son nom de prêtre est Lishao Tao. Bien qu'elle soit jeune, elle maîtrise les arts martiaux comme le Tai Chi et le Bajiquan. L'expression de son visage est toujours calme, mais ses yeux clairs donnent l'impression qu'elle peut voir à travers le cœur et les intentions des gens.

Ren est doublé par Cody House (anglais) : Le chef charismatique des Heavens, un gang de rue qui opère dans le quartier de Beverly Hills Wharf. Il est obsédé par l'argent et ne fait confiance qu'à ses amis. Ren est un rival du gang des Yellow Heads et prévoit de les battre un jour.

Dou Niu est doublé par Joe Daniels (anglais) : Tout en étant le chef des Yellow Heads, Dou Niu fait également partie des Chi You Men. Pour gagner la confiance de Lan Di, il se met aussi à la recherche de Yuanda Zhu. Dou Niu a un grand corps d'ours, ce qui met Ryo et ses amis dans une situation difficile lorsqu'ils le combattent.

Les membres du casting japonais Masaya Matsukaze et Takahiro Sakurai ont commenté leurs rôles.

Masaya Matsukaze (Ryo Hazuki)

Avec l'aide de tous, j'ai pu vivre la sortie du dernier jeu de la série 20 ans après sa sortie initiale, et maintenant l'animation ! Pour moi, Shenmue est une série spéciale. J'espère que les fans et ceux qui ne connaissent pas Shenmue pourront apprécier cet anime. Je suis également très enthousiaste à ce sujet. Profitons-en ensemble.

Takahiro Sakurai (Lan Di)

Je vais incarner Lan Di. Ma première rencontre avec Shenmue remonte au début de ma carrière de doublage où j'ai participé à une audition pour Shenmue. Cette expérience a été importante et m'a ouvert les yeux. Et maintenant, Shenmue est de retour sous forme d'animation. J'étais très excité quand j'ai entendu cette nouvelle. Même 20 ans après sa sortie initiale, l'histoire de Shenmue est toujours aussi vivante. J'espère que nous pourrons en profiter ensemble.

D'autres seiyû seront bientôt annoncés.

Staff

Shenmue the Animation est une série Crunchyroll ORIGINALS et Adult Swim réalisée par Chikara Sakurai (One Punch Man Season 2) avec une production d'animation par Telecom Animation Film et une gestion de production assurée par Sola Entertainment.

La musique d'opening « UNDEAD-NOID » sera interprétée par Ito Kashitaro.

Le créateur des jeux vidéo originaux, Yu Suzuki, fait partie du projet en tant que producteur exécutif. Kensuke Ishikawa (Tower of God) sera le directeur de l'animation, avec des scénarios de Kento Shimoyama (We Rent Tsukumogami et Bleach et un character design original par Udaka.

Les autres séries Crunchyroll ORIGINALS et Adult Swim comprennent Blade Runner: Black Lotus et Fena: Pirate Princess.

Synopsis

Après avoir été témoin du meurtre de son père dans le dojo familial, Ryo Hazuki consacre sa vie à trouver le responsable ; une mission qui l'entraîne des rues de Yokosuka, au Japon, à la métropole tentaculaire de Hong Kong, et bien plus loin encore. Tandis qu'il poursuit sa quête de vengeance en cherchant à devenir un maître ultime des arts martiaux, il apprendra que sont en jeu des forces mystiques bien plus importantes...