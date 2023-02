Bendy and the Dark Revival : date de sortie sur PlayStation et Xbox et vidéos pour le jeu d'horreur dans un studio d'animation

Joey Drew Studios a déjà sorti en 2017 Bendy and the Ink Machine, un survival-horror indépendant qui nous plongeait dans les couloirs abandonnés d'un studio d'animation fictif, avec son lot de personnages dérangeants. Une suite a vu le jour sur PC en novembre dernier, et elle va bientôt débarquer sur consoles de salon.

Joey Drew Studios et Rooster Teeth Games annoncent en effet que la date de sortie de Bendy and the Dark Revival est fixée au 1er mars 2023 sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Le titre nous plonge une nouvelle fois dans la peau d'Audrey, qui explore les sombres recoins d'un studio d'animation. Il faudra affronter des ennemis, résoudre des énigmes et échapper au Ink Demon pour retrouver le monde réel. Une petite bande-annonce est à découvrir ci-dessus, tout comme une séquence de gameplay juste ici :

En attendant de découvrir Bendy and the Dark Revival sur les consoles de Sony et Microsoft au tout début du mois prochain, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.