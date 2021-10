Shenmue the Animation : premier trailer sage pour la série animée tirée des jeux cultes

Les qualités diversement appréciées de Shenmue III ont un peu atténué la côte de la franchise, mais elle n'en reste pas moins un monument du jeu vidéo. Les fans et les néophytes seront d'ailleurs prochainement invités à découvrir ou à redécouvrir l'histoire d'une nouvelle manière avec une série animée produite par Telecom Animation Film (Tower of God, Phantasy Star Online 2: The Animation).

Shenmue the Animation sera financé par Crunchyroll et Adult Swim, avec Chikara Sakurai (Magimoji Rurumo, One-Punch Man Saison 2) à la réalisation, et le créateur de la licence Yu Suzuki en tant que superviseur. Le projet avait été annoncé l'année dernière et a bien avancé depuis, car Telecom Animation Film est à même de diffuser le tout premier trailer de ce feuilleton en 13 épisodes. Le coup de crayon est classique, mais l'ambiance traditionnelle et la direction artistique des jeux vidéo sont là.

La diffusion est désormais officiellement prévue pour 2022, très certainement d'abord sur les canaux d'Adult Swim et Crunchyroll. Shenmue III est sinon lui disponible à partir de 16,35 € sur Amazon.fr.