The World Ends with You The Animation : premier trailer excitant, année de sortie et détails de l'adaptation du jeu de Square Enix

Ce week-end se tient l'Anime Expo Lite, un livestream réparti sur plusieurs flux et servant de remplacement à la convention qui aurait dû se tenir à Los Angeles s'il n'y avait pas eu le COVID-19. L'affiche prévue de base pour l'évènement faisait la part belle à The World Ends With You, jeu de Square Enix ayant été remis aux goûts du jour sur Switch en 2018 et à propos duquel Tetsuya Nomura avait déclaré que des idées pour une suite étaient présentes dans les têtes des développeurs depuis bien des années. Si aucun jeu n'a pour l'heure émergé de ces propos, c'est un anime auquel nous allons avoir droit l'an prochain, teasé récemment et qui a donc dévoilé comme il se doit cette nuit.

La première bande-annonce donne le ton de cette adaptation utilisant de la 3D CGI, qui se veut à la fois fidèle au matériau de base, mais prendra tout de même quelques libertés pour actualiser certains détails, notamment visuels, afin de faire correspondre l'action à notre époque, ou tout simplement pour coïncider avec le format de série en donnant plus de profondeur aux personnages. Ainsi, le cadre de l'action prendra place dans le quartier de Shibuya tel qu'il est de nos jours, avec tout de même certains lieux clés restant les mêmes qu'en 2007. De même, les smartphones remplaceront les téléphones portables à clapet, de quoi prendre un sacré coup de vieux.

À côté de ça, le casting japonais du jeu sera à nouveau réuni pour donner de la voix à Neku Sakuraba, Shiki Misaki, Daisukenojo Bito (Beat), Rhyme ou encore Yoshiya Kiryu (Joshua), tous présentés sur le site officiel si vous ne connaissez pas encore la licence. Le compositeur Takeharu Ishimoto a repris du service pour créer de nouvelles musiques, 90 % de l'OST étant déjà achevé actuellement, de même que Tetsuya Nomura et Gen Kobayashi sont de retour au character design. La production a elle été confiée à Domerica (l'anime 2D Ninjala récemment côté animation) et Shin-Ei Animation (tout ce qui touche à Doraemon par exemple).

Vous pouvez retrouver ci-dessous l'intégralité du panel livrant toutes les explications à propose de The World Ends with You The Animation, attendu en 2021 pour une diffusion à l'international.

