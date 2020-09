Shenmue the Animation : une série animée adaptée des mythiques jeux vidéo annoncée

La légende de Shenmue n'est plus à raconter, mais il y a pourtant encore de nombreux joueurs qui n'ont jamais lancé un seul épisode de la saga de leur vie. La saga est pourtant revenue ces dernières années avec la remastérisation Shenmue I & II HD (disponible pour 18,99 € chez Amazon) et le fameux Shenmue III tant attendu, qui n'a pas convaincu tout le monde.

Il reste donc encore une bonne franche de la population qui n'a pas encore découvert l'histoire de Ryo Hazuki, et c'est peut-être pour ça qu'un projet nouvellement annoncé lors de la Virtual Crunchyroll Expo va voir le jour. Crunchyroll et Adult Swim vont collaborer sur Shenmue the Animation, une série de 13 épisodes produite par Telecom Animation Film, les créateurs de Tower of God et Lupin the Third: Part 5. Elle sera réalisée par Chikara Sakurai (Magimoji Rurumo, One-Punch Man Saison 2) et supervisée et co-produite par Yu Suzuki, le concepteur de la franchise.

Et c'est tout ce que nous savons pour le moment, car aucune date de sortie n'a été avancée à cette heure. Il y a tout de même un premier visuel pour se faire une idée de la direction artistique de ce Shenmue the Animation.

