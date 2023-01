Justin Roiland : accusé de violences domestiques, le créateur quitte Squanch et Adult Swim, quel avenir pour Rick et Morty ?

Justin Roiland s'est fait connaître la décennie passée grâce à Rick et Morty, série d'animation pour adultes qu'il a co-créé avec Dan Harmon (Community) pour la chaîne câblée étasunienne Adult Swim. 6 saisons plus tard, le succès est toujours au rendez-vous et un contrat les amenant jusqu'à la saison 10 a d'ores et déjà été signé. Justin Roiland s'est en parallèle dégagé du temps pour monter son propre studio de développement de jeux vidéo, Squanch Games, à qui nous devons Trover Saves the Universe et le récent et apprécié High On Life.

Sa belle histoire va à priori s'arrêter, car il vient de poser sa démission du poste de directeur de Squanch Games ce 16 janvier et également de mettre fin à sa collaboration avec Adult Swim. L'origine de ces départs n'a officiellement pas été précisée, mais ils surviennent quelques jours après que Justin Roiland ait été condamné pour violence conjugale et séquestration envers une ancienne compagne à Orange County en Californie. Les faits ont eu lieu en 2020, mais n'ont été révélés qu'à l'énonciation du jugement ce mois-ci, qui amène Justin Roiland non pas à une peine de prison, mais une amende, une interdiction d'approcher sa victime ou encore une interdiction de posséder une arme à feu. Et forcément, il est facile d'imaginer que la condamnation et son départ des deux sociétés sont liés.

Alors, quel avenir pour Rick et Morty et Squanch Games sans leur meneur ? Adult Swim a confirmé que la série se poursuivrait et que l'équipe continuait actuellement à travailler sur la saison 7. Le principal problème sera certainement qu'en plus d'être créateur et auteur, Justin Roiland était aussi doubleur de plusieurs personnages, dont les héros Rick et Morty, il faudra donc rapidement trouver quelqu'un de talentueux pour incarner ses personnages fous. Du côté de Squanch Games, même topo, l'aventure va se poursuivre pour des améliorations de High on Life et de futurs projets vidéoludiques, mais sans son concepteur, qui doublait également des personnages dans les jeux.

