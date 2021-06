Fortnite : le jeu sera encore plus beau avec le réglage Épique sur PC

La semaine prochaine, les joueurs de Fortnite pourront découvrir le Chapitre 2 - Saison 7 et toutes les nouveautés qui vont avec, des extraterrestres seront sans doute de la partie, mais Epic Games en profitera pour apporter quelques changements à la version PC, qui accueillera notamment des effets visuels jusqu'ici réservés aux PS5 et Xbox Series X|S.

La mise à jour 17.00 reverra donc à la hausse le préréglage Épique, qui affichera désormais des effets améliorés pour les nuages et la tempête, et des simulations de fumée et de liquide plus réalistes, pour des explosions, flammes et breuvages encore plus beaux, sans oublier des effets de post-traitement améliorés pour le flou lumineux, les facteurs de flare et les ombres. Si votre ordinateur ne tient plus la route, il faudra passer au réglage Élevé, équivalent de l'ancienne option Épique. Les configurations requises ne changent pas, mais Epic Games rajoute donc une nouvelle configuration Épique, qui prend en compte ces nouveautés :

Carte graphique NVIDIA GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT ou équivalent ;

4 Go ou plus de mémoire VRAM ;

Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x ou équivalent ;

16 Go ou plus de mémoire RAM ;

Disque SSD NVMe ;

Windows 10 64 bits.

Cela ne devrait pas changer grand-chose pour la plupart des joueurs, mais ceux équipés de machines relativement récentes vont pouvoir en prendre plein les yeux dans Fortnite avec la mise à jour 17.00 du Chapitre 2 - Saison 7, qui sera lancée la semaine prochaine. Vous pouvez acheter des PC gaming sur Amazon.