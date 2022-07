Red Matter 2 : ne cherchez pas, le plus beau jeu du Quest est encore un Red Matter !

Prévu pour le 18 août prochain sur Quest 2 et PC VR, le second épisode de la licence Red Matter, produite par le studio Vertical Robot qui est également à l'origine de Deadalus, nous replongera dans la peau de l'agent Epsilon sur la lune de Saturne, Rhéa. L'histoire reprend où nous l'avions terminée, c'est-à-dire, après nous être libéré de la simulation qui tenait notre propre esprit en otage. Notre priorité sera de nous échapper de la base de l'Atlantic Union. Cependant, nous tomberons de manière inattendue sur un signal de détresse appartenant à un vieil ami. Déterminé à venir à son secours, nous allons devoir voyager jusqu'aux confins du système solaire pour le retrouver. Au cours de notre voyage, nous découvrirons les secrets les plus sombres de Volgravia et affronterons l'imparable matière rouge.

La vidéo ci-dessus est une présentation technique de ce que sera ce Red Matter 2 et ce qu'il sera capable de nous offrir en termes de visuels. Nous vous annonçons d'ores et déjà la couleur : il s'agira une fois de plus du plus beau jeu sur Meta Quest. Mais ce nouvel opus va aller encore plus loin côté réalisme, jugez-en par vous-même avec cet aperçu époustouflant !

Pour ce faire, le studio indique avoir travaillé sur une version largement modifiée du moteur de jeu Unreal Engine afin de créer des effets graphiques de haut vol. Red Matter premier du nom nous avait bluffé par la finesse de ses textures, mais aussi par sa gestion des lumières, la transparence des matériaux et les effets de réflexion, mais ici, nous aurons droit à quelque chose d'encore plus travaillé, en témoignent les images de la démonstration technique : modèles méta-humains optimisés et mieux modélisés, vitres encore plus réalistes, meilleure gestion des ombres, réflexion des lumières encore plus poussée, etc. Le rendu à de quoi s'approcher de ce qu'offre le ray-tracing sur nos grosses machines. Nous avons aussi droit à la gestion des liquides, des particules et toujours plus d'effets physiques.

Nous soulignons l'exploit du studio, car pour avoir pu tester le premier épisode, ce dernier n'a pas à rougir face à la déclinaison sur ordinateur et prouve que le Quest 2 est encore une très bonne machine, si tant est que les développeurs prennent le temps d'en exploiter toutes ses capacités.

