Red Matter 2 : un portage amélioré du jeu sortira sur PSVR 2

Si Red Matter est devenu une référence en matière de graphisme sur les casques VR hybrides tels que le Meta Quest 2 et le PICO 4, sa suite sortie l'été dernier (lire notre test) avait réussi à surpasser l'original. C'est donc cette dernière qui s'apprête à arriver sur PlayStation VR 2 et, mieux encore, il ne s'agira pas d'un simple portage sans plus value. Pour rappel, la série des Red Matter propose des aventures spatiales dignes des meilleurs romans de science-fiction. Le joueur doit résoudre des énigmes dans un environnement extrêmement soigné et convaincant. Le second volet doit sa renommée au fait qu'il lui est difficile de trouver des différences entre sa version autonome et sa version PC VR, faisant des développeurs de Vertical Robot les seuls dans le domaine à proposer une telle claque graphique sur des puces mobiles.

Award-winning Red Matter 2 is coming to #PSVR2 very soon! We've been busy:

????Silky-smooth 120fps, no reprojection!

????️Foveated Rendering for unparalleled clarity!

????4K re-mastered textures: See every detail!

????Enhanced lighting, shadows & bloom for a striking visual journey! pic.twitter.com/ZtxcNp7xXR — Vertical Robot (@Vertical_Robot) April 20, 2023

C'est sur Twitter que le studio a donc annoncé le portage amélioré du second volet pour le PlayStation VR 2, où le jeu devrait être encore plus magnifique qu'il ne l'est déjà. Red Matter 2 tournera à 120 images par seconde sans utiliser la reprojection, ce qui promet une fluidité et une netteté dans les mouvements clairement appréciables. Dans un contexte où de plus en plus de joueurs contestent l'utilisation de la reprojection, notamment à cause du ghosting, davantage de studios, dont celui à l'origine de C-Smash VRS, commencent à chercher d'autres solutions d'optimisation que de prendre celle proposée (par défaut) par Sony.

Le rendu fovéal, déjà effectif sur Meta Quest Pro, sera de la partie sur PlayStation VR 2, ce qui promet une netteté d'image accrue précisément là où le joueur regarde, à l'instar du jeu Horizon Call of the Mountain. Des textures remastérisées avec une définition 4K seront également au menu, avec des éclairages, ombres et effet de bloom (éblouissements) améliorés. Toutes ces features seront bien sûr sublimées par la qualité de la dalle OLED HDR du PSVR 2.

Red Matter 2 version PlayStation VR 2 sera disponible « très bientôt », sans plus de précision. Toutefois, il est dommage que le premier ne soit pas rendu compatible avec le PSVR 2, surtout que vous aurez besoin de finir son intrigue pour comprendre celle du second !

Le PlayStation VR 2 est disponible à l'achat et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation sur Amazon.fr.