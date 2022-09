Cyberpunk 2077 : le mode Ray Tracing: Overdrive va rendre le jeu encore plus beau sur PC, la preuve en vidéo

Catastrophe technique sur PS4 et Xbox One, Cyberpunk 2077 n'en est pas moins très propre graphiquement sur PC, et d'autant plus beau que votre machine est puissante. Pour les ordinateurs les plus performants, CD Projekt RED va même proposer une option pour le rendre encore plus clinquant.

Il a été annoncé lors de la conférence NVIDIA d'hier que les détenteurs d'une carte graphique RTX du constructeur pourront bientôt activer un mode Ray Tracing: Overdrive, qui « enrichira les visuels déjà incroyables du jeu ». La différence exacte avec le ray-tracing actuel n'est pas encore connue, mais à en croire une bande-annonce, le titre deviendrait donc plus beau que jamais. Et pour améliorer le tout, les détenteurs d'une future GeForce RTX Série 40 pourront eux utiliser le DLSS 3 pour accroître encore plus la fréquence d'images, s'ils le désirent.

Pour les retardataires, Cyberpunk 2077 est disponible à partir de 38,91 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Cyberpunk 2077 : premier teaser pour l'extension Phantom Liberty et patch 1.6 Edgerunners, le dernier pour PS4 et Xbox One