MAJ Fortnite : l'évènement du Sabotage de l'Étoile de la Mort, c'est ce samedi !

C'est une semaine chargée dans le monde du jeu vidéo et encore plus pour Epic Games. Après sa conférence State of Unreal où nous en avons pris plein les yeux via la démo technique de The Witcher IV et le lancement de Fortnite sur Switch 2, le week-end va également être mouvementé. En effet, c'est ce samedi que vont prendre fin la Saison 3 de Fortnite OG d'une part, marquant le véritable début de l'intrigue d'origine du Battle Royale à l'époque, et la courte Saison MS1 Bataille galactique placée sous le signe de Star Wars d'autre part. Comme prévu, c'est avec un gros évènement en direct qu'elle va se conclure, le Sabotage de l'Étoile de la Mort !

Préparez-vous à prendre votre équipe et à affronter l'Empire lors du Sabotage de l'Étoile de la Mort, un événement en direct du jeu qui aura lieu samedi à 20 heures !



Si le compte à rebours in-game ne vous suffit pas, sachez que nous avons rendez-vous ce samedi 7 juin à 20h00 pour sauver Oninoshima de la menace posée par l'Empire. Il s'agira d'un mode de jeu à part entière disponible suffisamment en avance et dans des instances privées, donc pas de risque de se faire éliminer par le premier random venu alors que vous souhaitez juste profiter de ce moment. La vidéo ci-dessus n'est qu'un teaser pour une bande-annonce qui va être diffusée ce soir durant le Summer Game Fest Live 2025, que nous rajouterons à l'article lorsqu'elle sera disponible. Notez qu'à la suite de l'évènement, le jeu devrait être immédiatement inaccessible à en croire les leakers et autres dataminers. Dans le doute, terminez tout ce que vous désirez faire en amont.

Il est temps de se préparer. Nos renseignements indiquent que vous n'aurez que peu de temps, le 7 juin, lorsque l'Étoile de la Mort sera la plus vulnérable. Voici comment participer au sabotage : L'évènement commencera le 7 juin à 20h00 (CEST), mais nous vous conseillons de vous connecter plus tôt ! Le sabotage de l'Étoile de la Mort sera disponible dans une case de la première rangée du menu Découvrir à partir de 18h00 (CEST). Prenez les commandes d'un X-wing ou d'un chasseur TIE impérial en attendant le lancement de l'évènement. Quand le compte à rebours sera terminé, le sabotage de l'Étoile de la Mort commencera !

Invitez vos amis : l'évènement peut accueillir des groupes de quatre joueurs maximum !

! Vous n'aurez pas votre matériel habituel pour jouer pendant l'évènement ? Fortnite est disponible dans le monde entier sur Android, sur iPhone et iPad via l'App Store aux États-Unis et sur iPhone et iPad via la version mobile de l'Epic Games Store dans l'Union européenne.

Autrement, les services Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW et Amazon Luna vous permettent de jouer à Fortnite via le cloud sur votre ordinateur ou votre mobile !

Par ailleurs, en vous connectant d'ici le 10 juin à 15h00, vous recevrez l'écran de chargement L'assaut de l'Étoile de la Mort et la pioche Bâton de mercure appartenant au set de la Capitaine Phasma, Nouvelle trilogie.

Et si cela ne vous suffit pas, alors rendez-vous sur Twitch une emote, cinq aérosols et un écran de chargement. Tous les détails sont à retrouver ci-dessous.

REJOIGNEZ LA BATAILLE GALACTIQUE SUR TWITCH À l'occasion de l'évènement Star Wars dans Fortnite, nous lançons une nouvelle extension Twitch Bataille galactique à partir du 29 mai. Si vous regardez Fortnite sur Twitch, surveillez les objets de Fortnite qui vont apparaître sur les streams des créateurs participants ! Complétez votre collection d'objets dans Twitch pour obtenir un ensemble de cinq aérosols représentant chacun une faction Star Wars. Pour commencer, regardez le stream Twitch d'un créateur participant. Si le créateur a activé l'extension, attrapez des objets de Fortnite en cliquant dessus pendant le stream ! (Les objets que vous obtenez pendant le stream sont uniquement visuels. Ils ne sont pas ajoutés à votre casier de Fortnite.) Soyez plus précis qu'un Stormtrooper : vous n'avez qu'un court instant pour cliquer sur les objets afin de les obtenir, sinon ils disparaissent et vous devez attendre leur retour ! Vous pouvez consulter la liste des objets que vous avez obtenus dans l'onglet Collection de l'extension. Une fois la collection terminée dans Twitch, vous recevez les cinq aérosols. Pour recevoir les récompenses, assurez-vous que le compte Twitch que vous utilisez soit associé à votre compte Epic. Par ailleurs, vous obtiendrez automatiquement l'émoticône Dark Jar Jar en associant vos comptes Epic et Twitch ! La mise à jour peut prendre jusqu'à 60 minutes. PARTEZ À L'ASSAUT Lorsque la communauté d'une chaîne obtient suffisamment d'objets (une barre dans l'extension indique la progression), le créateur peut choisir une autre chaîne sur laquelle l'extension est activée pour l'envahir et voler ses objets ! Ne vous inquiétez pas : les objets dans votre collection personnelle ne sont pas volés. La chaîne envahie verra des véhicules de Fortnite traverser l'écran, ainsi que les pseudos Twitch de la communauté qui l'envahit. Cependant, la chaîne envahie peut répliquer et limiter la perte d'objets en spammant l'emote :DarthJarJar: dans le fil de discussion ! Plus vous envoyez des emotes :DarthJarJar:, plus l'envahissement se termine rapidement. Ni plus, ni moins. ATTEIGNEZ L'OBJECTIF DE LA COMMUNAUTÉ Chaque objet obtenu en étant connecté à l'extension Twitch Fortnite : Bataille galactique contribue à l'objectif de la communauté. Une fois que l'objectif de la communauté a été atteint, tous ceux qui ont obtenu au moins un objet recevront l'écran de chargement Bataille galactique dans Fortnite ! (NDLR : c'est déjà le cas) Assurez-vous de regarder la diffusion attentivement une fois que l'objectif de la communauté est atteint. Vous pourrez avoir un aperçu de ce que vous verrez lors du sabotage de l'Étoile de la Mort ! Après que vous avez déverrouillé les aérosols, l'émoticône et l'écran de chargement, ils sont versés sur votre compte Epic dans un délai de 30 jours.

Mise à jour : la courte bande-annonce de l'évènement est disponible et, fait intéressant, montre que la bulle de réalité est présente autour de l'île !

