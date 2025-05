Fortnite : l'Empereur Palpatine débarque en force sur l'île avec le lancement de la Saison MS1 Bataille galactique

La Saison 2 : Sans foi ni loi du Chapitre 6 de Fortnite Battle Royale a pris fin vendredi pour laisser sa place à une mini-saison d'un mois thématisée Star Wars et nommée Bataille galactique, coïncidant avec les célébrations annuelles de May the 4th. Teaser cinématique, révélation des nouveaux points d'intérêt modifiant la carte de l'île d'Oninoshima, aperçu des skins du Passe de combat et tenue de Stormtrooper du Premier Ordre offerte, Epic Games a fait monter la sauce en amont de son lancement. Nous avions d'ailleurs relevé qu'il n'était pas fait mention d'une « Saison 3 » et c'est bien normal. Il suffit de sélectionner l'une des nouvelles apparences pour y voir apparaître la mention Saison MS1. Kézako ? Eh bien, selon les dataminers, elle est baptisée « Mini Saison 1 » par les développeurs dans les fichiers du jeu, laissant penser que d'autres du même style pourraient survenir d'ici la fin du chapitre. Est-ce que cela signifie qu'il durera plus d'un an contrairement au système mis en place ces dernières années ? Pas forcément, puisqu'il y a clairement le temps de placer encore deux grosses saisons et un autre mois thématique avant décembre. Quoi qu'il en soit, il aurait été bien que cela soit clairement spécifié dans la communication officielle dès sa révélation, puisque la communauté a évidemment poursuivi la numérotation pour la désigner... ce qui ne facilitera pas les conversations une fois la Saison 3 lancée en juin. Ce détail sémantique mis à part, place à la version finale de la bande-annonce cinématique, qui plante le décor de nos futures parties, mais n'explique pas pourquoi l'Étoile de la Mort est soudainement apparue.

En plus de mettre en avant Evie apprentie face à Dark Jar Jar, la vidéo introduit brièvement son style Sith, dont le masque peut être retiré (le fond d'écran associé est magnifique). Fait amusant, les Snapshots de Banane et Jonesy Numéro Deux déjà aperçus dans la cinématique de la Saison 1 : Chasseurs de démons sont montrés se faisant poursuivre par des Stormtroopers, Jones Vengeur étant le vrai actuellement sur l'île, présent dans la Base de la Résistance. Ce qui l'est moins, c'est justement la confusion liée au lore du personnage, car les écrans de chargement Le départ de Poe et Evie exploratrice mettent en scène Jonesy avec Hope, qui n'est censée connaître que Jones, alors que ce type d'illustration sert généralement à dépeindre ce qu'il se passe réellement sur l'île en dehors des parties. Est-ce volontaire ou Epic commencerait-il à s'y perdre avec son propre univers ? D'ailleurs, il y a aussi Jonesy La Vache en tant que barman dans la vidéo. Quant aux troupes de l'Empereur, elles comptent dans leurs rangs Marshmello, qui fait bien illusion, ainsi que la Cheffe du groupe P.A.N.D.A..

Par rapport au teaser, nous découvrons également Dark Vador Samouraï dans sa forteresse, avec son armée de Stormtroopers samouraï, mais aussi des démons soldats. Le fait de les avoir intégrés au jeu il y a plusieurs mois était vraiment bien vu. Bizarrement, Kendo n'arbore plus son style Chasseur de démons qui était utilisé en jeu la saison précédente, mais à nouveau son apparence par défaut. Il faut croire que les équipes ne se sont pas totalement coordonnées lors de la création. Le Général Grievous est lui entraperçu alors qu'il compte s'attaquer à Mace Windu. Il fera office de skin « secrète » (qui ne le sont plus depuis longtemps) qui ne sera pas disponible avant le 15 mai. Vous remarquerez qu'il a juste ses deux bras, donc il se pourrait que son style alternatif soit lorsqu'il en a quatre, même si ça ne changera évidemment rien à son gameplay. Nous voyons mal ce qui pourrait être proposé autrement...

Parmi les autres récompenses du Passe de combat, notons le planeur X-wing Black One, la piste musicale March of the Resistance aka le thème principal de Star Wars, ce qui est vraiment chouette, ainsi qu'une chanson originale Where my wookiees at? mêlant anglais et japonais. Le style alternatif de l'Experte des Wookiees est lui inspiré par Tarfful, apparu pour la première fois dans La Revanche des Siths puis dans bien d'autres projets, dont Star Wars Jedi: Fallen Order. Au total, 50 récompenses sont réparties sur sept pages nécessitant un niveau chacune, tandis que six supplémentaires font office de bonus, dont la tenue Chancelier Palpatine pour l'Empereur, qui devraient en nécessiter deux chacune. Enfin, quatre styles de super niveaux seront à débloquer dès le 15 mai.

Les mélomanes souhaitant encore plus de musiques pour Fortnite Festival peuvent acheter en boutique trois classiques remastérisés à 500 V-Bucks par pistes ou réunis dans un pack à 1 100 V-Bucks (au lieu de 1 500 V-Bucks) : The Imperial March (Darth Vader's Theme), Lapti Nek (Jabba's Palace) et Cantina Band.

Une autre courte bande-annonce vient elle introduire le premier acte de cette saison, nommé L'invasion impériale. Nous pouvons nous attendre à avoir pareil pour les trois autres et l'évènement en direct qui viendra la clôturer le 7 juin. Vous trouverez tous les détails concernant les nouveautés de gameplay en page suivante, dont les pouvoirs de la Force, les sabres et nombreux blasters. Notez que la mise à jour 35.00 pèse 20,819 Go sur PS5.

En termes de quêtes dans les modes classés du Battle Royale et de Rocket Racing, saison d'un mois oblige, il ne faut en compléter que 25 pour tout débloquer. Les quêtes de la semaine 0 sont elles disponibles sur l'île. Propre à Bataille galactique, un système d'Affinité vient récompenser les actions en lien avec les côtés obscur et lumineux de la Force. Il y a même une Affinité galactique liée à l'ensemble de la communauté, qui progressera au fur et à mesure de la saison. Quant aux quêtes de récit, il faut les trouver par soi-même dans les zones indiquées sur la carte. Et si cela ne vous suffit pas, des missions FNCS Pro-Am ont aussi été ajoutées, qui ne demandent heureusement pas d'être aussi doué que les joueurs mis en avant.

Bonus quotidien Accomplir une quête quotidienne : 30 000 XP (jusqu'à trois fois).

Quêtes quotidiennes : 1 000 XP. Rocket Racing Quêtes hebdomadaires : 15 000 XP chacune.

Bonus : 40 000 XP une fois six réussies.

Quêtes quoditiennes répétables :

Terminer une course : 3 000 XP ;



Terminer une partie de Contre-la-montre : 6 000 XP.

Quêtes classées : objectifs répétables.

Gagner des courses classées : 10 000 XP.



Gagner une course classée : 2 000 XP.



Terminer des courses dans les 4 premiers dans des courses classées : 2 000 XP.



Terminer des tours dans des courses classées : 2 000 XP. Battle Royale Affinité :

Quêtes côté obscur / lumineux : 3 000 XP ;



Quêtes d'étape Mon affinité : 10 000 XP par étape (40 au total, 20 pour chaque camp).

Récits : 40 000 XP par étape (terminer 4 quêtes).

Quêtes classées : objectifs répétables.

Survivre aux cercles de tempête dans des parties classées (5) : 2 000 XP.



Éliminer des joueurs dans des parties classées (3) : 2 000 XP.



Finir dans le top 10 dans des parties classées (2) : 10 000 XP.



Décrocher des Victoires royales dans des parties classées (1) : 10 000 XP.

Quêtes hebdomadaires : 30 000 XP chacune.

Bonus : 40 000 XP une fois quatre réussies.

FNCS Pro-Am :

Accomplir des quêtes (6 puis 12) : 30 000 XP ;



Packs Loserfruit, Bugha, Lachlan et Clix : 20 000 XP par objectif.

