Fortnite : la Force revient sur l'île le temps d'un nouvel évènement Star Wars centré sur la Prélogie via la mise à jour 24.30

Après l'évènement L'Attaque des Titans du mois dernier, ce sont des personnages venus tout droit d'une galaxie lointaine qui sont désormais à l'honneur dans Fortnite à l'occasion du Star Wars Day, le fameux « May the 4th ». Comme teasé la semaine dernière, Anakin Skywalker est bien de la fête et n'est pas venu seul, accompagné par sa douce Padmé Amidala, Dark Maul, divers Soldats clone et Obi-Wan Kenobi. Si vous n'aimez pas la Prélogie, il faudra repasser. Côté armes et équipement, les sabres laser, le fusil blaster DC-15 et le planeur Infiltrateur Sith sont aussi au programme des réjouissances durant les trois semaines à venir.

En plus d'une bande-annonce fort alléchante, l'intégralité de l'évènement a été détaillée par Epic Games, qui l'a ajouté via la mise à jour 24.30. Cette dernière a aussi apporté des nouveautés dans Sauver le monde, dont un mode Survivre à la horde, à voir en page suivante.

Toute saga a un commencement.

Fortnite Battle Royale remonte dans le temps dans l'univers de Star Wars. Pendant l'évènement Trouvez la Force, qui se déroulera jusqu'au 23 mai 2023 à 15h00 (CEST), choisissez Obi-Wan Kenobi ou Anakin Skywalker comme maître Jedi, ou Dark Maul comme maître Sith. Utilisez les pouvoirs de la Force qu'ils vous enseigneront contre vos adversaires.

Accomplissez les quêtes Trouvez la Force pour déverrouiller des récompenses cosmétiques et de gain de niveau, y compris la tenue Soldat clone, sur la voie des récompenses gratuites de Trouvez la Force. Vous souhaitez obtenir plus de récompenses pour vos exploits de Jedi et vos méfaits de Sith ? Achetez la Voie bonus pour pouvoir obtenir des récompenses supplémentaires comme la tenue Dark Maul. (Vous recevez la tenue Garde de Coruscant immédiatement à l'achat de la Voie bonus.)

Vous vous demandez où est l'Élu ? Ou la sénatrice la plus courageuse de Naboo ? Les tenues Anakin Skywalker et Padmé Amidala sont disponibles dès maintenant dans la boutique d'objets, sans oublier les tenues Soldat de la 501e Légion et Soldat du 212e Bataillon. Plus d'informations sur Trouvez la Force ci-dessous.

QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS

Pendant l'évènement Trouvez la Force, les hologrammes d'Obi-Wan Kenobi, d'Anakin Skywalker et de Dark Maul vous attendent sur l'île. Acceptez de suivre leur entraînement pour plonger dans une faille... et revenir immédiatement avec un sabre laser et de nouveaux pouvoirs de la Force. Ces pouvoirs peuvent être utilisés en manipulant un sabre laser. Ce dernier reste dans votre inventaire jusqu'à ce que son porteur le lâche, soit éliminé ou que la partie se termine.

UTILISEZ LA FORCE POUR SPRINTER PLUS VITE ET FAIRE DES DOUBLES SAUTS

L'entraînement à la Force vous permet de sprinter plus vite et de faire des doubles sauts tant que vous êtes équipé d'un sabre laser, et ce peu importe le maître que vous avez choisi.

UTILISEZ LA FORCE POUR POUSSER

Suivez l'entraînement d'Obi-Wan Kenobi et apprenez à utiliser la Force pour repousser des objets et des joueurs.

UTILISEZ LA FORCE POUR ATTIRER

Si vous suivez l'entraînement d'Anakin Skywalker, vous apprendrez à utiliser la Force pour attirer des objets et des joueurs vers vous.

UTILISEZ LA FORCE POUR LANCER

Vous préférez les enseignements des Sith ? Si vous suivez l'entraînement de Dark Maul, vous apprendrez à utiliser la Force pour soulever des objets de l'environnement afin de les lancer sur des joueurs.

LES SABRES LASER

De plus, le sabre laser obtenu auprès d'Obi-Wan Kenobi, d'Anakin Skywalker ou de Dark Maul peut aussi vous servir d'arme de mêlée ! Obi-Wan Kenobi vous donnera un sabre laser de Padawan Jedi vert, tandis qu'Anakin Skywalker vous en donnera un bleu. Dark Maul, quant à lui, vous donnera un sabre laser d'apprenti Sith rouge.

FUSIL BLASTER DC-15

Le fusil blaster DC-15 est l'arme parfaite pour la tenue Soldat clone. Ce fusil d'assaut très précis excelle dans les combats à moyenne et longue distance. Il se trouve dans les coffres de la République.

Ouvrez des coffres de la République pour trouver des fusils blaster DC-15.

QUÊTES TROUVEZ LA FORCE

Accomplissez les quêtes Trouvez la Force pour obtenir de la réputation galactique. Vous pouvez les accomplir en améliorant vos aptitudes auprès des maîtres Jedi ou Sith, en infligeant des dégâts avec des sabres laser et en fouillant des coffres de la République. En accomplissant des quêtes Trouvez la Force, vous augmentez votre réputation galactique. Plus elle est élevée, plus vous déverrouillez de récompenses !

Rendez-vous dans l'onglet Réputation galactique du salon pour suivre votre réputation galactique et les récompenses restantes.

Les récompenses cosmétiques et de gain de niveau de Trouvez la Force.

Dans cet onglet, vous pouvez voir la voie des récompenses gratuites, ainsi que la Voie bonus, que vous pouvez acheter. La voie gratuite comprend 11 récompenses à déverrouiller, dont la tenue Soldat clone en guise de récompense finale.

La tenue Soldat clone, la récompense finale de la voie gratuite.

En achetant la Voie bonus, vous déverrouillez des récompenses supplémentaires à mesure que vous déverrouillez celles de la voie gratuite (sans avoir besoin d'accomplir de quêtes supplémentaires). La Voie bonus coûte 1 000 V-Bucks et comprend 11 récompenses à déverrouiller, dont la tenue Dark Maul en guise de récompense finale.

Elle contient également la tenue Soldat Wolfpack et la tenue Soldat clone d'Ahsoka. À l'achat de la voie bonus, vous recevez immédiatement la tenue Garde de Coruscant.

Tenues Garde de Coruscant, Soldat Wolfpack et Soldat clone d'Ahsoka Ces trois tenues se déverrouillent avec la voie bonus.

La tenue Dark Maul, la récompense finale de la voie bonus.

TRILOGIE DE QUÊTES TROUVEZ LA FORCE

Tout comme les films Star Wars : La Menace fantôme, Star Wars : L'Attaque des clones et Star Wars : La Revanche des Sith, les quêtes Trouvez la Force forment une trilogie. Les quêtes Trouvez la Force sont séparées en trois ensembles principaux. Si vous accomplissez douze quêtes d'un ensemble, vous obtenez un holocron des Sith. Obtenez trois holocrons des Sith pour déverrouiller le planeur Infiltrateur Sith.

Les ensembles de quêtes Trouvez la Force sortiront l'un après l'autre et seront disponibles jusqu'au 23 mai à 15h00 (CEST) :

Les quêtes « La Force intérieure » sont disponibles dès maintenant.

sont disponibles dès maintenant. Les quêtes « Le Début de la Guerre des clones » seront disponibles à partir du 7 mai à 15h00 (CEST).

seront disponibles à partir du 7 mai à 15h00 (CEST). Les quêtes « La Chute de la République » seront disponibles à partir du 12 mai à 15h00 (CEST).

Et cette trilogie de quêtes a un épilogue ! Vous avez besoin de plus de réputation galactique pour déverrouiller les récompenses de Trouvez la Force ? Les quêtes « Le Premier Empire Galactique », disponibles à partir du 17 mai à 15h00 (CEST), sont là pour vous !

Remarque : les récompenses de la voie gratuite de Trouvez la Force, celles de la voie bonus et le planeur Infiltrateur Sith ne sont pas exclusifs à Trouvez la Force. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure.

RÉCOMPENSE DISCORD : REVÊTEMENT FIERTÉ DE CORUSCANT

À partir du 4 mai à 17h00 (CEST), déverrouillez le revêtement Fierté de Coruscant en faisant l'une des deux choses suivantes :

Pendant au moins 15 minutes, utilisez Go Live et Partage d'Écran avec Fortnite sur Discord devant au moins un ami Discord. (Découvrez comment faire ici.)

- Après 15 minutes, vous recevrez un lien sur votre compte Discord. Cliquer sur le lien vous renverra sur une page depuis laquelle vous pourrez vous connecter avec votre compte Epic Games. Le revêtement sera ensuite ajouté à votre casier dans Fortnite.

- Pendant que vous utilisez Go Live et Partage d'Écran avec Fortnite, n'oubliez pas la politique relative au contenu de fan d'Epic Games ni les règles de la communauté d'Epic Games.

Accomplissez la quête Discord Trouvez la Force. Entrez dans le salon indiqué sur un serveur Discord Fortnite officiel. (Consultez la liste des serveurs Discord Fortnite participants ci-dessous.) Dans le salon, vous pourrez interagir avec un bot pour vous inscrire à la quête Discord.

- Interagir avec le bot vous renverra sur une page depuis laquelle vous pourrez associer vos comptes Epic et Discord. Une fois vos deux comptes associés, participez à la quête en accomplissant une tâche dans Discord et une tâche dans Fortnite. Une fois ces deux tâches accomplies, le revêtement sera ajouté à votre casier dans Fortnite !

Remarque : le revêtement Fierté de Coruscant n'est pas exclusif à Trouvez la Force et pourrait devenir disponible à l'achat dans la boutique d'objets à une date ultérieure. Les joueurs âgés de moins de 13 ans n'ont pas accès à Discord et ne sont donc pas éligibles à l'obtention de ce revêtement.

ANAKIN SKYWALKER, PADMÉ AMIDALA ET BIEN PLUS DANS LA BOUTIQUE D'OBJETS

À l'occasion de Trouvez la Force, quatre nouvelles tenues sont disponibles dans la boutique d'objets.

ANAKIN SKYWALKER

Il est l'Élu.

PADMÉ AMIDALA

En plus du style par défaut, la tenue Padmé Amidala comprend aussi le style Bataille de Géonosis usé par le combat.

SOLDAT DE LA 501E LÉGION ET SOLDAT DU 212E BATAILLON

Le Soldat de la 501e Légion, un combattant d'élite de la 501e Légion, et le Soldat du 212e Bataillon, un soldat spécialisé dans l'offensive, servant auprès du général Kenobi.

AUTRES NOUVEAUTÉS DE LA MISE À JOUR 24.30 : NOUVEAUX ET ANCIENS RENFORTS DE RÉALITÉ

La mise à jour 24.30 ajoute quatre nouveaux renforts de réalité

ARSENAL DE CHASSE

Vous recevez un pistolet lance-fusées et un pistolet traqueur obscur.

RECHARGE DÉSESPÉRÉE

Les pistolets se rechargent plus vite quand le chargeur est vide.

PRISE STABLE

Le recul des fusils de précision est réduit.

FINAL DE PISTOLET-MITRAILLEUR

Les trois dernières balles du chargeur de votre pistolet-mitrailleur infligent des dégâts supplémentaires.

En plus de ces nouveaux renforts de réalité, quatre autres sont de retour : Premier assaut, Guerre des buissons, Météorologie et Munition mythique.

CONFIRMER AUTOMATIQUEMENT LES MODIFICATIONS

La mise à jour 24.30 ajoute le paramètre Confirmer automatiquement les modifications à la section Jeu des paramètres de Fortnite. Il remplace le paramètre Confirmer la modification en relâchant. En réglant ce nouveau paramètre sur « Les deux », vous pourrez confirmer et réinitialiser les modifications automatiquement au lieu de devoir confirmer les sélections de modifications manuellement.

AMÉLIORATIONS SUR MOBILE

De nouveaux paramètres d'armes ont été ajoutés pour les joueurs sur téléphone tactile afin qu'ils puissent faire plus de choses avec moins de touches à activer :

Visée et tir combinés : appuyer sur la touche principale d'observation et de tir active la visée. Le tir ne commence qu'une fois la mise en joue terminée. Les autres touches de tir fonctionnent normalement.

: appuyer sur la touche principale d'observation et de tir active la visée. Le tir ne commence qu'une fois la mise en joue terminée. Les autres touches de tir fonctionnent normalement. Relâcher pour tirer : avec les armes semi-automatiques à viseur ou les armes au coup par coup, au lieu de tirer en appuyant sur la touche d'observation et de tir, vous devez la relâcher pour tirer. Cela vous permet de viser, d'ajuster votre tir puis de tirer avec le même doigt simplement en appuyant une fois. Les autres touches de tir fonctionnent normalement.

: avec les armes semi-automatiques à viseur ou les armes au coup par coup, au lieu de tirer en appuyant sur la touche d'observation et de tir, vous devez la relâcher pour tirer. Cela vous permet de viser, d'ajuster votre tir puis de tirer avec le même doigt simplement en appuyant une fois. Les autres touches de tir fonctionnent normalement. Tir continu : maintenir la touche de tir permet de tirer à répétition avec les armes semi-automatiques.

CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous avons effectué les changements d'équilibrage suivants :

Les cercles de tempête 6 et 7 se déplacent plus loin dans la tempête à mesure que la zone sûre rétrécit. Les cercles de tempête 8 et 9 commencent à se déplacer plus tôt et vont plus loin. Le cercle de tempête 12 met plus de temps à se refermer.

Le renfort de réalité Plaisir de la pizza a été remisé et la probabilité de trouver des aspergeurs du brave a été réduite.

Nous continuerons de surveiller l'impact des objets de soin et la fréquence des parties qui se terminent en duels de soin.

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS

Les pouvoirs de la Force, les sabres laser de Padawan Jedi et d'apprenti Sith et les fusils blaster DC-15 ne sont pas disponibles en Arène et en tournois. Nous envisageons la possibilité d'introduire ces objets et pouvoirs en Arène et en tournois une fois le FNCS Major 2 terminé.

CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS