Fortnite : une skin et des accessoires Deathstroke Zéro en approche, voici comment les débloquer

C'est l'amour fou en ce moment entre Fortnite et DC Comics, à l'occasion de la parution de la bande dessinée Batman/Fortnite: Zero Point. À l'occasion de la sortie du n°4 ce 1er juin, un nouvel ensemble d'accessoires va ainsi rejoindre l'univers du jeu d'Epic Games, dédié à Deathstroke.



Après Harley Quinn Rebirth, Batman Zéro et Catwoman Zéro, c'est donc l'ennemi des Teen Titans qui est à l'honneur, avec une skin Deathstroke Zéro, proposée dans un bundle avec des katanas pouvant faire office d'accessoire de dos ou de pioche, et un planeur Aile Ravageuse de Deathstroke vendu séparément. Car oui, le moyen le plus facile d'obtenir ces éléments de personnalisation, ce sera de passer à la caisse via la boutique in-game. Si vous voulez vous procurer des V-Bucks, vous pouvez d'ailleurs en achetant sur Amazon.fr.



Sinon, un code pour le planeur est contenu avec le n°4 dans les pays où il sort (donc pas en France) et sur DC Universe Infinite, et la skin et les katanas peuvent être débloqués gratuitement et en avant-première si vous faites partie des gagnants de la Coupe Deathstroke Zéro de ce 27 mai. Tous les participants cumulant au moins 8 points repartiront avec l'aérosol Slade vous surveille.

Après l'arrivée de Beast Boy et Raven sur l'île, vous vous doutiez que Deathstroke ne serait pas loin... À partir du 1er juin 2021, l'ennemi des Teen Titans arrive avec la tenue Deathstroke Zéro et les katanas de Deathstroke. Les katanas sur mesure de Slade peuvent être utilisés comme accessoire de dos et comme pioche. Vous pouvez aussi prendre l'île d'assaut avec le planeur Aile ravageuse de Deathstroke, vendu séparément. Sinon, vous pouvez recevoir un code pour obtenir le planeur Aile ravageuse de Deathstroke en achetant le comics Batman/Fortnite numéro 4 chez votre vendeur de BD. Les joueurs abonnés à DC UNIVERSE INFINITE ont accès à tous les numéros au format numérique. Le numéro 4 sera disponible le 1er juin. Consultez notre annonce des comics Batman/Fortnite pour plus d'informations. COUPE DEATHSTROKE ZÉRO LE 27 MAI Participez à la Coupe Deathstroke Zéro le 27 mai 2021 pour avoir une chance de déverrouiller la tenue Deathstroke Zéro et les Katanas de Deathstroke avant leur arrivée dans la boutique d'objets ! C'est une compétition en solo. Jouez jusqu'à 10 parties dans votre région pendant une période de trois heures. Les horaires spécifiques de chaque région se trouvent dans l'onglet Compétition du jeu. De plus, tous les participants qui auront obtenu au moins 8 points recevront l'aérosol Slade vous surveille. Pour participer à la Coupe Deathstroke Zéro, les joueurs doivent activer l'authentification à deux facteurs sur leur compte Epic et avoir un compte de niveau 30 minimum. Vous pouvez consulter votre niveau de compte dans l'onglet carrière de Fortnite.

De quoi vous faire craquer pour cette apparence de vilain ?

