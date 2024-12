LEGO Fortnite Brick Life : le nouveau RPG social d'Epic se la jouera GTA VI avant l'heure

Mais où s'arrêtera l'évolution de Fortnite en métavers ? Nous passerons cette fois le résumé des nombreuses expériences qui ont été ajoutées depuis le lancement du Chapitre 5 l'année dernière et qui ne seront pas les dernières puisque le Chapitre 6 qui a débuté au début du mois a amorcé une nouvelle vague tout aussi excitante si ce n'est plus. Après Fortnite OG permettant à tous de s'affronter sur la carte historique du Battle Royale avec le loot de l'époque, Epic Games va donc lancer cette semaine Fortnite Frénésie, un FPS tactique en 5v5, mais pas seulement. Du côté des briques, en plus de LEGO Fortnite Odyssey, nouveau nom donné au jeu de survie façon Minecraft, les développeurs ont concocté LEGO Fortnite Brick Life, dont la promotion avait débuté ce dimanche par la diffusion d'une illustration imitant l'artwork de Grand Theft Auto VI, accompagnée d'une variante de l'expression culte de Carl Johnson.

Bon, LEGO Fortnite Brick Life n'a pas pour vocation de concurrencer le jeu de Rockstar Games sur le terrain du monde ouvert et évidemment encore moins sur celui de la criminalité, puisque l'expérience s'inscrit dans la continuité de la collaboration entre Epic Games et The LEGO Group actée depuis le printemps 2022. Elle sera intégrée via la mise à jour 33.10 de ce mardi, mais pas disponible avant le jeudi 12 décembre.

Jusqu'à 32 joueurs pourront s'amuser ensemble dans les rues de Briquopolis et interagir via le chat textuel, mais nous pourrons à priori également en profiter seul. Des missions liées à diverses activités pourront être effectuées et les développeurs prévoient déjà d'ajouter des jobs supplémentaires au fil du temps, de même que des ressources et évènements. D'ailleurs, il y en a déjà un de prévu le 18 décembre avec l'ouverture du Club Zikopolis. Il sera même possible d'avoir notre propre maison à personnaliser. Bref, une sorte de mini GTA Online à la sauce briques danoises, qui rappellera forcément un peu LEGO City Undercover. Et évidemment, les kits achetés ou obtenus pourront être utilisés, même si pas tous dès le départ, soit une occasion de plus de faire craquer les joueurs en boutique.

Quoi qu'il en soit, Epic Games va se montrer généreux en offrant les skins Riff Kahele et Monsieur d'Orge, tandis que celle d'Émilie Cardi est toujours proposée pour les retardataires.

Vous trouverez tous les détails concernant LEGO Fortnite Brick Life ci-dessous.

Faites-vous de nouveaux amis, explorez les lieux, emménagez dans le logement de vos rêves et commencez à construire votre nouveau mode de vie dans LEGO Fortnite Brick Life ! Cette toute nouvelle expérience de jeu de rôle social arrive dans le monde de LEGO Fortnite le 12 décembre ! À son lancement, LEGO Fortnite Brick Life sera disponible sur toutes les plateformes et dans toutes les régions où Fortnite est proposé, à l'exception de la Corée du Sud. QU'EST-CE QUE LEGO FORTNITE BRICK LIFE ? Prenez vos briques et vos pièces et découvrez une ville en constante évolution dans laquelle vous pourrez construire vos propres histoires en interagissant avec votre environnement, mais aussi avec les autres membres de la communauté. Rassemblez vos amis (et faites-vous-en des nouveaux !) et explorez les sites locaux débordants de vie, comme les plages baignées par le soleil couchant ou encore la mystérieuse académie Morneval, en compagnie de 31 autres joueurs. Sociabilisez, fréquentez des restaurants, allez aux soirées de vos amis ou dans des clubs chics. La vie dans LEGO Fortnite Brick Life est plus sympa à plusieurs : organisez les répétitions de votre groupe sur la plage, partagez un repas avec des amis ou faites la course sur des hoverboards. Vous pourrez aussi décorer votre propre logement avec un large choix de meubles LEGO, que vous pourrez vous offrir en exerçant diverses activités, allant de la prédiction d'avenir à la préparation de sushis. EXERCEZ L'ACTIVITÉ DE VOS RÊVES Pour commencer, vous allez devoir trouver un moyen de gagner de l'argent. Et pour cela, le mieux reste encore d'exercer une activité ! À Briquopolis, vous trouverez forcément une activité qui vous intéresse. En voici quelques-unes : La livraison : livrez des colis et des lettres aux habitants de Briquopolis !

: livrez des colis et des lettres aux habitants de Briquopolis ! L'enseignement à l'académie : partagez vos connaissances avec les élèves de l'académie Morneval ;

: partagez vos connaissances avec les élèves de l'académie Morneval ; La protection de la ville : faites respecter la loi ;

: faites respecter la loi ; Le filoutage : faites des farces et semez le chaos dans la ville ;

: faites des farces et semez le chaos dans la ville ; La préparation de sushis : servez le meilleur poisson de Briquopolis !

: servez le meilleur poisson de Briquopolis ! Le service chez Thés Bobom : servez les boissons les plus rafraîchissantes de Briquopolis ;

: servez les boissons les plus rafraîchissantes de Briquopolis ; La prédiction : qu'est-ce que l'avenir vous réserve ? De nouveaux meubles ! Envie de changer de voie ? Allez-y ! À Briquopolis, vous pouvez commencer une nouvelle activité à tout moment, pas besoin d'envoyer un CV ! Essayez donc toutes les activités pour trouver celles qui vous conviennent le mieux. Et surveillez bien votre téléphone en jeu, car il arrive que certains établissements aient particulièrement besoin de main-d'œuvre ! ACHETEZ LE LOGEMENT DE VOS RÊVES Travailler, c'est bien, mais où irez-vous vous reposer après une dure journée de labeur ? La ville compte plusieurs propriétés vides où vous pourrez vous installer, allant de simples petites maisons de banlieue à des appartements luxueux. Achetez le logement de votre choix et personnalisez-le comme bon vous semble ! Mais pour cela, vous aurez besoin de récupérer des décorations. Utilisez votre téléphone pour accéder au catalogue de meubles. Celui-ci contient de très nombreux objets qui vous permettront de décorer votre nouveau chez-vous ! Si vous cherchez des choses plus originales, passez donc par la boutique de meubles en centre-ville. Elle propose souvent de nouveaux objets. Vous avez déjà des constructions et des packs de décorations prêts à l'emploi ? Vous pouvez aussi sûrement les utiliser dans LEGO Fortnite Brick Life, alors cherchez l'icône de compatibilité dans votre casier. Remarque : si la plupart des packs de décorations et des constructions de LEGO Fortnite Odyssey sont compatibles avec LEGO Fortnite Brick Life, un petit nombre d'entre eux (surtout les constructions les plus imposantes) ne seront pas disponibles tout de suite. Mais elles devraient être prises en charge grâce aux prochaines mises à jour, alors gardez l'œil ouvert ! EXPLOREZ ET RENCONTREZ DE NOUVEAUX HABITANTS Après une dure journée de travail, détendez-vous avec vos amis ! Il y a des tas de choses à faire et à voir à Briquopolis, alors invitez vos amis et découvrez tout ce que la ville a à offrir.En explorant la ville, vous rencontrerez de nouveaux visages de PNJ, mais aussi de joueurs. Saluez ceux que vous croisez en utilisant la discussion textuelle ! Vous pouvez choisir avec qui communiquer dans les paramètres de Fortnite. Vous pouvez aussi interagir en utilisant les emotes et les pistes musicales (y compris les boucles d'impro, une première dans LEGO Fortnite !) de votre casier, si elles sont compatibles avec l'univers LEGO Fortnite. Et n'oubliez pas d'affirmer votre style avec les tenues que vous possédez. EXPLOREZ TOUT CE QUE BRIQUOPOLIS A À OFFRIR Il y a une place pour tout le monde à Briquopolis, il vous reste seulement à la trouver ! Cette ville pleine de vie déborde de lieux à explorer, de points d'intérêts à découvrir, d'activités à essayer et bien plus. Vous ne savez pas par où commencer ? Nous avons quelques recommandations pour vous : LA GRAND-PLACE Elle porte bien son nom. Située au centre de Briquopolis, c'est l'endroit idéal pour retrouver des amis et prendre un café avant d'aller explorer les environs. LA PLAGE ! L'endroit parfait pour s'étendre au soleil ! Rendez-vous à la plage et faites-vous une petite séance de bronzette sur les transats. Ou bien, vous pouvez aussi longer la côte en hoverboard, faire un tour au café Petites pattounes, aller à la Salle Miaousclée ou profiter des concerts donnés sur scène. L'ACADÉMIE MORNEVAL Elle a l'air sombre, mais est pleine d'idées brillantes. Explorez l'antre des mystères et des jets de sorts de Briquopolis. Faites un crochet par l'académie et ne manquez pas le cours de potion ! LA GRANDE INAUGURATION DU CLUB ZIKOPOLIS ! Vous avez remarqué les travaux en ville ? La grande inauguration du Club Zikopolis aura lieu le 18 décembre et vous êtes tous invités ! Choisissez votre meilleure tenue pour l'ouverture des portes et préparez-vous pour une fête qui fera vibrer toute la ville. Le Club Zikopolis sera la première des nombreuses additions que comptera Briquopolis. Restez à l'affût pour plus d'infos ! COMMENT JOUER À LEGO FORTNITE BRICK LIFE Vous vous demandez comment accéder à cette nouvelle vie ? Dans le menu Découvrir (le menu principal de Fortnite), vous verrez que LEGO Fortnite possède désormais sa propre catégorie dans Fortnite. C'est là que vous pourrez trouver LEGO Fortnite Brick Life, LEGO Fortnite Odyssey (le premier jeu LEGO Fortnite, qui a changé de nom et compte désormais de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux personnages et un méchant tempétueux !) ainsi que toutes les îles LEGO conçues par LEGO Group ou des créateurs. Il vous suffit de choisir LEGO Fortnite Brick Life pour commencer votre nouvelle vie ! DÉVERROUILLEZ LES TENUES RIFF KAHELE ET MONSIEUR D'ORGE ! Vous comptez visiter Briquopolis sur un appareil mobile ? Alors vous pourrez déverrouiller la tenue Riff Kahele, qui dispose de versions LEGO et Fortnite ! Pour cela, il vous suffit de gagner de l'EXP dans Fortnite en jouant sur l'application mobile téléchargée depuis l'Epic Games Store, ou depuis une autre boutique prise en charge, avant le 21 février. Remarque : la tenue Riff Kahele n'est pas exclusive à cette promotion et pourrait être disponible dans la boutique de Fortnite à une date ultérieure. Associez vos comptes LEGO et Epic Games à partir du 10 décembre pour déverrouiller automatiquement la tenue Monsieur d'Orge ! Vous avez déjà associé vos comptes ? Alors cette tenue vous attendra bien au chaud dans votre casier dès que la promotion commencera. Les joueurs qui associent leurs comptes pour la première fois recevront également la tenue Émilie Cardi.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.