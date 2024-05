LEGO Fortnite : l'Empire et les Rebelles de Star Wars viennent s'installer dans nos mondes avec la mise à jour 29.40

La semaine dernière, Fortnite accueillait sa mise à jour 29.30 avec le lancement de la Saison 3 de Fortnite Festival centrée sur Billie Eilish, ainsi que le contenu Folie fermière pour LEGO Fortnite. À l'approche du 4 mai, c'est Star Wars qui va être la star du patch 29.40 et pas qu'un peu. Aucune expérience de la plateforme d'Epic Games ne va y échapper et surtout pas celle avec les briques danoises. Oui, là encore, le leak de la roadmap pour toute l'année 2024 avait vu juste à ce sujet, car l'Empire va bien débarquer dans LEGO Fortnite et apporter dans son sillage un Passe LEGO : Rébellion en construction qui durera 80 jours jusqu'au 23 juillet à 14h00 ! Sa voie payante vendue 1 400 V-Bucks permettra de débloquer une skin de Chewbacca et deux sets inspirés de Tatooine, ce qui n'est clairement pas trop mal par rapport à ce que coûterait le tout vendu séparément. Le contenu ne sera d'ailleurs pas temporaire et restera par la suite accessible, logique compte tenu du partenariat entre Disney et Epic. Et en plus de ça, de nombreuses tenues (90) ont encore une fois été converties en briques, dont Dark Vador, Krrsantan et Le Mandalorien. Trois skins de Luke (Dagobah), Lando Calrissian et un Trooper avancé vont elles être ajoutées à la boutique.

En plus de la superbe bande-annonce qui donnerait presque envie de voir un film d'animation basé sur LEGO Fortnite et Star Wars, vous trouverez ci-dessous tous les détails des nouveautés à venir.

LEGO Fortnite | Star Wars arrive le 3 mai dans la mise à jour 29.40 ! Dans cette mise à jour, la Rébellion et l'Empire galactique traversent une faille pour rejoindre votre monde LEGO Fortnite. L'Empire ne viendra pas en paix, mais les rebelles, oui ! Aidez les rebelles à survivre en construisant le village rebelle et en utilisant des sabres laser, des pistolets blaster DL-44, des détonateurs thermiques et autres pour vous débarrasser des ennemis que vous croisez. Aider la Rébellion vous permet également de progresser dans le Passe LEGO : Rébellion en construction, qui comprend des récompenses gratuites et bonus inspirées de Tatooine ! COMMENCEZ VOTRE AVENTURE REBELLE Une bande de rebelles a été prise en chasse par l'Empire et elle a besoin de votre aide ! Les deux camps se dirigent inconsciemment droit sur une faille débouchant sur une nouvelle île dans votre monde. Cette île restera accessible après la mise à jour 29.40 ! CONSTRUCTIONS REBELLES Avant d'explorer le lieu de crash de l'Empire, vous devriez aller voir comment vont vos alliés rebelles. Vous recevrez une paire de macrojumelles après le crash, et celles-ci vous conduiront au village rebelle ! Cette base rudimentaire située sur l'« île Star Wars » aura besoin d'un sacré coup de pouce pour devenir un vrai Q.G. rebelle. Le village rebelle peut être amélioré jusqu'au niveau 10. Comment l'améliorer ? Accomplissez des objectifs tels que l'approvisionnement en ressources et la construction de bâtiments rebelles ! Pas la peine de vous dépêcher de jouer les héros ni de vous soucier de voir vos voisins rebelles partir vers d'autres cieux, le village rebelle restera en jeu au-delà de la mise à jour 29.40 ! LIEU DE CRASH À HAUT RISQUE Attention, ce n'est pas parce que le Destroyer Stellaire s'est écrasé que l'Empire ne représente plus un danger. Bien au contraire, il va tout faire pour faire de votre monde son nouveau foyer. L'Empire installera des camps tout autour du lieu du crash, et il ne tiendra qu'à vous de les prendre d'assaut pour reconquérir votre monde ! Après avoir passé un peu de temps avec les rebelles, utilisez vos macrojumelles pour débusquer ces bases ennemies. D'ailleurs, vous pourrez fabriquer ces macrojumelles vous-même, par la suite. Pour déverrouiller le schéma des macrojumelles, obtenez du plastoïde et placez-le dans votre inventaire. Vous aimez le style architectural de l'Empire ? Ça tombe bien ! Si vous ne les attaquez pas, vous pourrez garder les camps impériaux et leurs occupants au-delà de la mise à jour 29.40 ! Le lieu de crash ne disparaîtra pas non plus, comme ça vous pourrez aller admirer l'épave du Destroyer Stellaire quand bon vous semblera. (Ou vous pourrez le détruire, si ça vous chante.) UN ÉQUIPEMENT VENU D'UNE GALAXIE LOINTAINE, TRÈS LOINTAINE SABRES LASER Vous êtes plus du genre civilisé ou plus « Côté Obscur de la force » ? Quelle que soit la réponse, vous trouverez des sabres laser de différentes couleurs dans votre monde pour refléter votre personnalité ! Toutefois, vous ne pouvez pas fabriquer ces armes vous-même dans LEGO Fortnite. Vous devez aider les rebelles à améliorer leur village pour les déverrouiller ! Une fois votre sabre laser en main, vous pourrez collecter plus de ressources. Les sabres laser sont de puissants outils dans LEGO Fortnite. Si puissants qu'ils ont besoin de temps pour se recharger après un combat. Alors, faites-en bon usage ! ARBALÈTES LASER, BLASTERS, DÉTONATEURS Laissez parler votre tempérament explosif quand vous croisez des ennemis. Défendez-vous à l'aide de ces nouveaux objets Star Wars fabricables via l'établi rebelle : Arbalète laser : tire un projectile qui inflige des dégâts à la cible et provoque une explosion dans la zone. Pour déverrouiller le schéma de l'arbalète laser, obtenez du duracier et placez-le dans votre inventaire.

: tire un projectile qui inflige des dégâts à la cible et provoque une explosion dans la zone. Pour déverrouiller le schéma de l'arbalète laser, et placez-le dans votre inventaire. DL-44 : rien ne vaut un bon blaster. Pour déverrouiller le schéma du DL-44, obtenez du duracier et placez-le dans votre inventaire.

: rien ne vaut un bon blaster. Pour déverrouiller le schéma du DL-44, obtenez du duracier et placez-le dans votre inventaire. E-11 : le blaster réglementaire des Stormtroopers impériaux. Pour déverrouiller le schéma du E-11, obtenez un morceau de duracier et placez-le dans votre inventaire.

: le blaster réglementaire des Stormtroopers impériaux. Pour déverrouiller le schéma du E-11, obtenez un morceau de duracier et placez-le dans votre inventaire. Détonateur thermique : le détonateur de prédilection des chasseurs de prime. Ce projectile explosif affecte une zone plus importante qu'avec la dynamite. Pour déverrouiller le schéma du détonateur thermique, obtenez du duracier et placez-le dans votre inventaire. Comment on construit un établi rebelle, au fait ? Pour déverrouiller son schéma, obtenez du plastoïde et placez-le dans votre inventaire ! Pour la Rébellion ! Vous pourrez garder vos sabres laser, arbalètes laser, DL-44, E-11, détonateurs thermiques et établis rebelles au-delà de la mise à jour 29.40 ! CONSTRUISEZ VOTRE AVENTURE REBELLE ! Il vous suffit de donner un coup de main aux rebelles pour progresser dans le Passe LEGO : Rébellion en construction. Ce Passe comprend des récompenses déverrouillables en jeu telles que le pack Tourelle et cuves de Tatooine, le pack Bar à lait bleu de Mos Eisley, et plus encore ! Voici comment fonctionne le Passe LEGO : Rébellion en construction : Après avoir sélectionné l'expérience LEGO Fortnite dans Fortnite, cliquez sur le bouton Passe LEGO en haut de l'écran.

Vous trouverez ici les informations du Passe LEGO et un bouton pour voir les quêtes. Ces quêtes vous demandent d'aider les rebelles. Accomplissez-les pour obtenir des tenons !

Plus vous collecterez de tenons, plus vous progresserez dans le Passe LEGO ! Vous déverrouillerez des récompenses en jeu en progressant dans la voie gratuite. Vous pourrez également déverrouiller des récompenses de la voie bonus payante si vous le souhaitez. La voie des récompenses gratuites comprend 10 packs de décorations et la construction Marché de Mos Eisley (la récompense finale) ! Marché de Mos Eisley La voie bonus coûte 1 400 V-Bucks et comprend 11 récompenses supplémentaires, déverrouillables en même temps que celles de la voie gratuite. Il n'est pas nécessaire d'accomplir des quêtes supplémentaires pour obtenir ces récompenses. (Les rebelles récompensent toujours le bon travail !) Cette voie comprend 4 packs de décorations et 7 constructions, dont la construction Durrr Burger poussiéreux (la récompense finale). Leurs prestations sont lunaires ! Durrr Burger poussiéreux Acheter la voie bonus vous permet de déverrouiller instantanément la tenue Chewbacca. Ce Wookiee copilote du Faucon Millenium dispose d'une version LEGO et d'une version Fortnite ! Version LEGO de Chewbacca RAWRGWAWGGR. À noter ! Vous pourrez progresser dans le Passe LEGO : Rébellion en construction jusqu'au 23 juillet 2024 à 14h00 (CEST). Ses récompenses gratuites, celles de la voie bonus et la tenue Chewbacca ne sont pas exclusives au Passe. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique d'objets ou d'une autre façon à une date ultérieure. NOUVELLES TENUES : LUKE DE DAGOBAH, LANDO CALRISSIAN ET TROOPER AVANCÉ Choisissez entre un apprenti Jedi, un contrebandier beau parleur et l'un des soldats les plus discrets de l'Empire ! Les tenues Luke de Dagobah, Lando Calrissian et Trooper avancé seront disponibles dans la boutique le 3 mai avec la mise à jour 29.40. Que vous veniez d'une planète marécageuse, de la Cité des Nuages ou de l'Empire, c'est toujours agréable d'avoir le choix. C'est pour cela que ces trois tenues disposent d'une version LEGO ! Les versions LEGO des tenues Luke de Dagobah et Lando Calrissian. La tenue Trooper avancé en version LEGO. « VOUS ÊTES RESTÉE EXACTEMENT LA MÊME QUE DANS MES RÊVES. » - NOUVELLES VERSIONS LEGO DE LA MISE À JOUR 29.40 La mise à jour 29.40 apporte plus de versions LEGO à vos anciennes tenues. Parmi celles-ci, quelques tenues Star Wars qui n'avaient pas encore eu le droit à une version LEGO ! (Enfilez la tenue Dark Vador pour... aider les rebelles ?) Voici les tenues qui obtiennent une version LEGO : Aérostier ;

L'Intemporel ;

Barrett ;

Julie des plages ;

Ravage osseuse ;

Benjamos ;

Soldat carbone ;

Catrina ;

Centurion ;

Chiara ;

Chroma ;

Arachné corrompue ;

Shogun corrompu ;

Éclaireur pourpre ;

Mélimélorrible ;

Dahlia ;

Bretteuse ;

Chevaleresse rouge obscure ;

Cœur vengeur ;

Dark Vador ;

Desperado ;

Dizzie ;

Érisa ;

Facette ;

Fermier blindé ;

Chirurgienne de terrain ;

Garenne ;

Va-nu-pieds ;

Veinarde fraîche ;

Soldat funky ;

Lapigum ;

Pépite ;

Corboros ;

Aboyeur ;

Bomburger ;

Chaos ;

Hybride ;

Roi des glaces ;

Kuno indigo ;

Instinct ;

Joey ;

Julie ;

Kimiko Gobi ;

Krrsantan ;

Léolama ;

Insensible ;

Ludwig ;

Mochi maboul ;

Reine du maki ;

Le Mandalorien ;

Maître minotaure ;

Mécacâlineuse ;

Hachis ;

Semblance ;

Maraudeur à mulet ;

Myna ;

Nara ;

Nolan Chance ;

Orin ;

Vengeresse ;

Vicki Véloce ;

Guerrier radieux ;

Funébra ;

Réflexe ;

Sprinteuse renégate ;

Riane ;

Robo-Ray ;

Secrétaire de guerre ;

Peste ;

Caïd ;

Vipère ;

Fin limier ;

Gauchère ;

Forces spéciales ;

Starlette ;

Réflexe furtif ;

Chaperon estival ;

Maître du sushi ;

Chevalier du marais ;

Star du synthé ;

Tacticienne ;

Tarô ;

Graffeuse ;

Thunder ;

Soldat ;

Zoey tropicale ;

Banane de plage ;

Véronika ;

Maître occulte ;

Zoé Clash. AMÉLIORATIONS MAJEURES ET CORRECTIONS DE BUGS La mise à jour 29.40 apporte également les optimisations suivantes : AMÉLIORATIONS Dès la version 29.40, vous n'aurez plus besoin de retourner dans le salon pour consulter les quêtes de LEGO Fortnite !

Il est maintenant plus facile de quitter un siège conducteur qui s'est retourné. CORRECTIONS DE BUGS Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne recevaient pas toujours les cadeaux promis par les villageois.

Correction d'un plantage rare qui se produisait parfois quand les joueurs quittaient leur lit.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.