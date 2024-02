LEGO Raft Survival et Obby Fun : deux premières expériences LEGO Islands pour Fortnite sous UEFN dévoilées pour toujours plus de fun

Avec le Big Bang en décembre dernier, Epic Games a opéré un changement profond au sein de Fortnite pour transformer le jeu en une plateforme accueillant encore plus d'expériences originales que par le passé. Si nous sommes encore loin de naviguer entre les galaxies comme dans la vidéo de l'évènement, l'écosystème a été bien chamboulé avec les ajouts de Fortnite Festival, Rocket Racing et LEGO Fortnite. Concernant ce dernier, nous avions alors appris que la collaboration avec LEGO Group n'allait pas s'arrêter là, avec des ajouts prévus pour le début d'année 2024 et en permettant aux créateurs de contenu d'accéder à des milliers de pièces LEGO physiques modélisées virtuellement via l'UEFN et les outils du mode Créatif. Eh bien, concernant ce premier point, nous découvrons à présent les LEGO Islands !

C'est sous cet intitulé que vont être regroupées des expériences de jeux officielles créées sous l'Unreal Editor pour Fortnite, à commencer par LEGO Raft Survival et LEGO Obby Fun, de sortie ce mardi 27 février 2024. L'approche est pour le moins originale puisque nous allons pouvoir nous « immerger dans un univers inspiré des souvenirs d'enfance des développeurs du groupe LEGO », et ce en utilisant les tenues que nous possédons déjà, toujours avec le même mot d'ordre de proposer « des espaces numériques amusants et sans dangers pour les enfants et la famille ». Si vous aimez le thème de la piraterie et les parcours d'obstacles, ces deux nouveautés du jour devraient donc vous plaire.

LEGO Raft Survival combine la résolution d'obstacles, en multijoueur, avec le thème iconique de LEGO Pirates. Alors que le redoutable Barbe Noire met les joueurs et leurs amis au défi de rester à flot sur un radeau dans des eaux hostiles, les joueurs devront trouver des solutions pour survivre : éviter les boulets de canon tirés depuis le navire Barracuda, et aller à la recherche de trésors ou d'autres ressources, comme du bois, pour construire de nouveaux radeaux.

combine la résolution d'obstacles, en multijoueur, avec le thème iconique de LEGO Pirates. Alors que le redoutable Barbe Noire met les joueurs et leurs amis au défi de rester à flot sur un radeau dans des eaux hostiles, les joueurs devront trouver des solutions pour survivre : éviter les boulets de canon tirés depuis le navire Barracuda, et aller à la recherche de trésors ou d'autres ressources, comme du bois, pour construire de nouveaux radeaux. LEGO Obby Fun est le tout premier parcours d'obstacles sur le thème des LEGO sur Fortnite, avec une plateforme de jeu « en briques », imaginée par les designers de la marque ! Les joueurs vont s'essayer sur des défis d'escalade et de résolution de problèmes, dans un univers de briques rempli de hot-dogs, de pizzas, de licornes et bien plus encore. Les joueurs vont découvrir des parcours inspirés des thèmes LEGO les plus populaires (LEGO Friends, LEGO City, LEGO NINJAGO ou encore LEGO DREAMZzz), ainsi que des défis à chaque fois différents pour se mettre à l'épreuve, en solo ou entre amis.

Vous trouverez par ailleurs des visuels en page suivante pour avoir un premier aperçu de ces expériences.

« Nous sommes ravis de présenter aux joueurs la première de nos expériences de jeu créatives et immersives LEGO Islands dans Fortnite », a déclaré Kari Vinther Nielsen, responsable Play & Creator Growth chez LEGO GAME. « La puissance de l'UEFN, entre les mains de nos équipes créatives, est ce qui rend ces expériences possibles et nous permet d'explorer de nouveaux horizons, aux couleurs de l'univers LEGO, à travers Fortnite. Nous avons hâte de dévoiler les nouveautés qui vont ponctuer 2024 pour LEGO Fornite, ce n'est que le début ! »

LEGO Raft Survival et Obby Fun ne sont que les premières expériences de ce type et d'autres suivront au cours de l'année et au-delà.

Si vous aimez les briques danoises, vous trouverez sans doute votre bonheur sur la boutique officielle LEGO d'Amazon. Quant à Fortnite, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

Lire aussi : Epic Games : Disney veut son métavers et investit 1,5 milliard de dollars dans le créateur de Fortnite !