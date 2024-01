LEGO Fortnite : le plein de nouveautés pour faciliter la vie des bâtisseurs et survivants avec la mise à jour 28.10

Cette semaine, les joueurs de Fortnite ont enfin eu droit à de la nouveauté avec la mise à jour 28.10, qui a notamment débloqué les quêtes permettant d'obtenir les skins de Solid Snake dans le Battle Royale. Mais comme vous le savez, depuis le Big Bang, plusieurs autres expériences de jeu ont été ajoutées, dont LEGO Fortnite. Le nouveau patch a donc également apporté son lot d'ajouts à ce Minecraft-like. Trois PNJ supplémentaires à recruter, tremplins pour se déplacer plus aisément, nouvelles skins de personnages pouvant être utilisées et diverses améliorations dites de qualité de vie sont ainsi au programme.

Vous trouverez ci-dessous le détail des nouveautés et correctifs ayant été apportés.

Salutations à tous les adeptes de construction !

Les escaliers, c'est sympa, mais découvrez une nouvelle façon de prendre de la hauteur avec la mise à jour 28.10 et l'arrivée des tremplins ! Élaborez des structures futuristes où les escaliers ne sont plus que de l'histoire ancienne. Tout va plus vite avec des tremplins. Apprenez-en plus sur la version 28.10 ci-dessous !

PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC LES TREMPLINS

Aussi amusant qu'utile, le tremplin est un gadget que vous pouvez fabriquer pour vous déplacer plus rapidement. Placez un tremplin sur le sol, sautez dessus et déployez votre planeur ! (Vous pouvez fabriquer un planeur sur un établi de niveau 3.) Pour encore plus de sensations, essayez de placer un tremplin sur une base dynamique.

PLEIN DE MISES À JOUR !

Nous avons déjà pu admirer de nombreuses créations dans LEGO Fortnite, et la mise à jour 28.10 a pour objectif de faciliter leur mise en place, que vous construisiez un manoir à flanc de montagne, un engin volant avec des propulseurs ou quoi que ce soit d'autre ! Jetez un coup d'œil aux changements :

Placer une construction retire tous les petits buissons, les pierres ou les plantes à l'emplacement choisi.

Le placement des constructions sur les pentes est désormais plus fiable.

Vous voulez plus de composants de construction ? Des sols, murs et toits de toutes tailles et de toutes formes ont été ajoutés pour que vous puissiez combler les vides !

Vous pouvez maintenant abandonner une construction en cours. Les composants que vous avez déjà placés restent en place, mais l'aperçu bleuté disparaît pour vous laisser terminer la construction comme vous le souhaitez.

L'utilisation du mode Fixation est plus évidente et des points de fixation ont été ajoutés aux composants de construction pour faciliter leur assemblage.

LA VIE DU VILLAGE

Broussaille, Gardienne de bétail et Monsieur Tomate peuvent apparaître en tant que villageois potentiels et vous aider dans vos aventures !

et vous aider dans vos aventures ! Vous pouvez maintenant supprimer un village grâce à l'option accessible depuis le totem . Seuls le créateur du monde et les détenteurs d'une clé ont accès à cette option.

. Seuls le créateur du monde et les détenteurs d'une clé ont accès à cette option. Vous ne voulez plus de l'un de vos villageois ? Vous pouvez désormais les faire partir en détruisant leur lit et en leur demandant ensuite de s'en aller.

AUTRES CHANGEMENTS

Le butin des coffres a été amélioré , surtout ceux pour lesquels il est nécessaire d'affronter des ennemis ou de résoudre des énigmes.

, surtout ceux pour lesquels il est nécessaire d'affronter des ennemis ou de résoudre des énigmes. Les carapateurs explosifs s'aventurent hors de leurs grottes et vous pouvez à présent les retrouver dans les vallées arides. Il est donc plus simple d'obtenir des noyaux explosifs.

En parlant de grottes, certaines brutes ont trouvé un moyen d'y descendre, alors faites bien attention !

Les bernard-l'hermite attaquent désormais les villageois , et ces derniers se défendent !

, et ces derniers se défendent ! Vous pouvez maintenant vous débarrasser des objets dont vous ne voulez pas en les jetant dans un feu de camp. (On a l'impression que les pioches de squelette feront un bon combustible ;))

Une légende a été ajoutée sur la carte pour désigner l'emplacement du point de réapparition et celui des sacs.

DE NOUVELLES TENUES DISPOSENT D'UNE VERSION LEGO !

La mise à jour 28.10 apporte avec elle les versions LEGO de nouvelles tenues ! Si vous possédez les tenues suivantes, les versions LEGO sont dès à présent disponibles dans votre casier :

Ahsoka Tano ;

Finn ;

Jack Skellington ;

Loki Laufeyson ;

Sorcière rouge ;

Spider-Man ;

Tenue de Star-Lord ;

Thanos ;

Wolverine.

Si une tenue dispose d'une version LEGO, cela signifie que vous pouvez l'utiliser dans LEGO Fortnite !