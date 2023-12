LEGO Fortnite introduit son excitant gameplay en vidéo, le partenariat avec LEGO Group ne fait que commencer !

La maintenance pour la mise à jour 28.01 de Fortnite est désormais terminée et les joueurs du monde entier peuvent donc découvrir LEGO Fortnite, une toute nouvelle expérience de jeu résultant d'un partenariat sur le long terme entre Epic Games et The LEGO Group. Dévoilé lors de l'évènement du Big Bang, ce jeu à part entière vient donc de sortir, lui qui avait eu droit ce mercredi à une superbe bande-annonce cinématique. Si vous souhaitiez avoir un aperçu plus concret, un trailer de gameplay a été mis en ligne et régale tout autant, tandis que des visuels sont à retrouver en page suivante. La comparaison avec Minecraft était clairement appropriée pour le coup.

Chaque joueur a la possibilité de créer ses propres mondes, 8 emplacements étant disponibles, avec au choix un mode Survie et un Bac à sable, qui sont tous les deux personnalisables (présence d'ennemis, faim, température, endurance, mort de l'avatar, conservation de l'inventaire à la mort, créatures amicales et villageois), les paramètres ne pouvant être modifiés par la suite. Il est également possible de rejoindre le monde d'un autre joueur s'il vous a donné sa clé.

En plus de l'utilisation de l'Unreal Engine 5, le système de World Partition permet le chargement en direct de 95 km² d'espace de jeu générés de manière procédurale grâce au PCG Framework, soit l'équivalent de 19 fois la taille de l'île du Battle Royale.

Vous venez de tomber dans un nouveau monde... sous forme de LEGO ? Autour de vous, le paysage vous semble familier, mais il est en réalité constitué de briques LEGO ! Récupérez des ressources LEGO pour créer vos propres constructions et villages afin de vous installer au mieux avec vos amis. La vie de LEGO demande du courage : affrontez les ennemis et les éléments dans votre quête pour la construction. La nourriture et les épées seront vos meilleures alliées ! Construisez des structures pour agrandir votre communauté. En se développant, votre village attirera des villageois qui pourront partir à l'aventure à vos côtés ou qui travailleront pour la communauté ! Qu'il s'agisse de tenir une ferme, de cuisiner ou de fondre des métaux, les villageois seront là pour vous aider. Incarner vos personnages préférés de Fortnite, comme Terreur fluo, Experte des câlins et Corbeau, mais en version LEGO.

un abri pour vous défendre et personnaliser votre base avant de recruter des villageois qui vous aideront à accumuler des ressources et à survivre à la nuit. Vous équiper pour explorer les grottes à la recherche de ressources rares, de zones cachées et d'ennemis. PASSONS À LA CONSTRUCTION ! Lorsque vous débutez en mode survie, vous devez construire un feu de camp et un abri pour pouvoir survivre à la première nuit. Une fois en sécurité, un établi peut toujours s'avérer utile ! Utilisez l'établi pour fabriquer des outils qui vous aideront à amasser plus rapidement des ressources. Plus vous possédez de ressources, plus il est facile de créer les constructions que vous débloquez (cela inclut des structures LEGO et des briques LEGO individuelles). L'établi n'est qu'un des multiples postes de travail disponibles dans le jeu. Ces postes sont des constructions LEGO qui vous permettent de produire diverses choses comme des outils, des matériaux de fabrication ou encore de la nourriture ! Un autre poste de travail bien utile est la scierie, qui vous permet de produire des planches pour fabriquer des meubles. Lorsque vous aurez récupéré assez de ressources, vous pourrez établir un village en construisant un totem. Vous pourrez ensuite développer cet espace à l'aide de constructions prédéfinies ou tout droit sorties de votre imagination ! Si vous avez les matériaux nécessaires, vous pouvez construire ce qui est indiqué sur un plan. Vous rêvez d'un camping aux allures rustiques ? Utilisez du bois pour construire une maison en rondins. Vous voudriez quelque chose de plus grandiose ? Utilisez du bois et du granit pour construire un manoir somptueux. Vous préférez laisser parler votre imagination ? Utilisez les ressources pour fabriquer des composants de construction comme des fondations, des sols, des murs, des toits et bien plus encore. Puis construisez votre propre structure ! En tout cas, que vous ayez recours à un plan ou non, vous pourrez décorer vos intérieurs avec des meubles tels que des lits, des tables et des canapés.

SOYEZ RÉSILIENT ! Ne vous laissez pas abattre. Vous devrez affronter bien des choses dans votre monde, que ce soit la faim, la météo peu clémente ou des ennemis. Pour affronter les ennemis, fabriquez des outils pour vous défendre avec un établi. Pour résister aux températures extrêmes, consommez certains aliments ou fabriquez des amulettes. Pour éviter de mourir de faim, réveillez le cueilleur-chasseur qui sommeille en vous. Ou faites pousser votre propre nourriture ! Astuce : la nourriture calme votre faim, mais elle peut aussi vous rendre des cœurs. Pendant un combat, pensez à manger pour regagner vos forces ! Gardez un œil sur votre température, votre barre de faim et vos cœurs (affichés à l'écran). JOUER AVEC DES AMIS Invitez d'autres joueurs dans votre monde. Vous pouvez former des groupes allant jusqu'à huit joueurs dans LEGO Fortnite. Cela signifie que sept autres personnes peuvent rejoindre votre monde lorsque vous vous y trouvez ! Tout le monde veut être le chef de son monde. Vous pouvez gérer votre monde seul ou partager le poids de cette responsabilité avec des amis ! Vous pouvez confier la clé de votre monde à sept autres joueurs. Cela leur permettra d'accéder au monde et de le modifier à n'importe quel moment, que vous soyez connecté ou non. Vous devez choisir un joueur actuellement dans votre monde pour pouvoir lui octroyer une clé. Cette sélection se fait depuis l'onglet Joueurs dans le menu de la Carte. Tous les membres du groupe qui n'ont pas de clé seront expulsés lorsque vous quitterez le groupe ou le monde.

Davantage de fonctionnalités et tenues sont prévues pour le début d'année 2024 au travers de mises à jour. De plus, Epic Games et LEGO Group travaillent ensemble pour permettre aux créateurs de contenu d'avoir accès via l'UEFN et les outils du mode Créatif à des milliers de pièces LEGO physiques modélisées virtuellement, là encore pour l'année prochaine.

Et en guise de remerciement envers la communauté, un pack de quêtes Passion exploration est disponible pour le lancement, à récupérer dans la boutique. Une fois terminé les missions qu'il propose, vous recevrez la skin Taï Traceur. Notez qu'il est tout de même considéré comme un achat pour 0,00 € et qu'il faut scroller jusqu'en bas pour le voir.

Par ailleurs, LEGO Fortnite n'est que le début, car le communiqué de presse diffusé ce jour stipule que « LEGO Group et Epic Games dévoileront d'autres jeux sur le thème LEGO qui sortiront au début de l'année prochaine ». Autant dire que les prochains mois devraient être fort intéressants. Voici ce que le PDG de LEGO Group, Niels B Christiansen, et Tim Sweeney ont déclaré :

Notre partenariat avec Epic Games a pour objectif de développer des expériences numériques conçues pour être amusantes et sûres afin de rapprocher le monde du jeu physique de celui numérique et de stimuler l'imagination des enfants. Avec Epic Games, nous construisons un monde numérique à destination des enfants, et nous espérons que d'autres créateurs et marques suivront notre voie. - Niels B Christiansen LEGO Fortnite offre aux joueurs un nouveau moyen de s'exprimer grâce à la construction de monde qu'il propose. C'est une étape importante dans l'évolution de l'écosystème Fortnite. Nous avons hâte de prolonger notre partenariat avec LEGO Group pour construire des espaces de jeu numériques immersifs et amusants pour les enfants, mais aussi pour tous les autres joueurs. - Tim Sweeney

